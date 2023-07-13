輝達股價創新高 台指期續漲近百點

美國經濟數據持續公布，6月生產者物價指數（PPI）年增0.1％，低於市場預期，也創下近三年來新低，美股四大指數13日全數開高，科技股漲勢相對強勁，那斯達克指數大漲近140點，再創逾15個月高，輝達（NVIDIA）股價飆破449美元，再寫新天價，台指期夜盤延續多頭氛圍，大漲98點，暫報17,184點，期現貨轉為正價差。

美國6月PPI年增0.1％，低於市場原先預期的0.4％，更是遠低於前值的1.1％，改寫2020年8月以來新低。即便根據美國芝商所（CME）FedWatch工具顯示，投資人預估美國聯準會（Fed）7月續升1碼的機率仍高達92.4％，然隨消費者物價指數（CPI）、PPI均低於市場預期，市場對Fed升息循環進入尾聲預期值也拉升。

美國6月PPI超預期降溫，強化市場對Fed將提前展開降息的預期，激勵美股四大指數13日集體開高，科技類股領軍走強，那斯達克指數早盤衝高，再創逾15個月高，輝達（NVIDIA）續漲近2％，最高衝上449.93美元、改寫新天價。

而台灣期交所內的美股三大指數期貨也全數上漲，道瓊指數期貨、標普500指數期貨分別上漲52點、4.5點，那斯達克100指數期貨也強漲93點；英國富時100期貨則是小漲11點，報7,430點。

期貨商指出，台股13日雖留長上影線，惟在接連突破「萬七」關卡及月線後，已重新站回所有均線，且技術指標交叉向上，短線持續反彈機會大，若主流股維持強勢，預期指數拉回整理幅度不會太大。