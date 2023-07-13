7/13期貨市場掃描

美股

關鍵報告顯示通膨進一步趨緩、消費者物價寫下兩年多來最小年增幅，投資人期盼聯準會（Fed）7月再升一碼後或能結束升息循環，激勵美國四大指數全面跳漲。

道瓊工業平均指數7月12日終場上漲0.25％（86.01點）、收34,347.43點。那斯達克指數上漲1.15％（158.26點）、收13,918.96點，創2022年4月5日以來收盤新高。標準普爾500指數上漲0.74％（32.9點）、收4,472.16點，創2022年4月8日以來收盤新高。費城半導體指數上漲1.86％（67.95點）、收3,721.47點，創6月14日以來收盤新高。

美國勞工統計局12日公布的數據顯示，6月消費者物價指數（CPI）月增0.2％、低於道瓊社調查的經濟學家預估值0.3％；年增率則為3％，不但低於預估的3.1％，也創2021年3月以來新低紀錄。

若排除波動劇烈的食物及能源價格，核心CPI月增率為0.2％、低於預估的0.3％，年增率則為4.8％、低於預期的5％並創2021年10月以來新低。

居住成本增加是CPI持續增溫的原因。報告顯示，6月居住類指數月增0.4％、年增7.8％，對總體CPI增幅的貢獻度約為70％。報告稱，雖然Fed積極升息抑制了房市需求，屋主卻也難以換屋、嚴重限制市場的房屋供給量。

6月CPI報告降低Fed今（2023）年下半升更多次息的機率。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，截至台北時間13日上午6時30分，聯邦基金期貨投資人預測，Fed7月26日有94.2％的機率升息一碼至5.25~5.50％、高於前日的93.0％，9月20日再升一碼至5.50~5.75％的機率則從前一日的22.3％降至13.2％。另外，Fed11月23日、12月13日升息至5.50~5.75％的機率也分別從前一日的36.2％、32.4％降至25.6％、21.0％。

CNBC報導，SpoutingRockAssetManagement策略長RhysWilliams指出，CPI顯示通膨趨緩程度優於預期，讓投資人期待美股有望漲更高，多頭如今得償所願；Fed可能認為把利率維持在當前位置即能對通膨產生抑制效果。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）8月原油期貨7月12日收盤上漲0.92美元或1.2％至每桶75.75美元，因美元指數下跌逾1％，以及美國通膨降溫減輕聯準會升息壓力將降低經濟衰退的風險，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲0.71美元或0.9％至每桶80.11美元。

美國勞工部7月12日發佈的數據顯示，美國6月消費者物價指數（CPI）年增率較前月的4％下滑至3％，創下2021年3月以來的最小年增幅。除食品與能源的核心CPI年增率4.8％，則是創下2021年11月以來新低。

瑞銀全球財富管理美洲資產配置主管德拉霍（JasonDraho）表示，CPI大幅回落透露出通膨解決的訊號，若情況果真如此，聯準會就沒有理由長期維持較高利率，從而將降低經濟衰退的風險。

美國能源部月報表示，今明兩年全球石油需求將再創新高，分別達到日均1.012億桶與1.028億桶，超過疫情前2019年所創下的歷史新高1.008億桶/日；今明兩年全球石油產量也預估將創下新高，分別達到日均1.011億桶與1.026億桶，超過2018年紀錄高點1.005億桶/日。

美國今年產油增長則是較前月預估的年增72萬桶/日，下調5萬桶至年增67萬桶/日，將達到日均1,256萬桶。報告預估，7月份布蘭特原油均價將為每桶78美元，今年第四季布蘭特原油均價預估為每桶80美元，2024年布蘭特原油均價預估為每桶84美元，因預期全球石油庫存可望下降的影響。

報告預估，今明兩年美國經濟成長率將分別達到1.5％與1.3％，較前月報告所預估的1.3％與1.0％上調，主要因為美國今年第一季GDP上修的影響。美國商務部6月29日公布，2023年第一季，美國國內生產總值（GDP）終值按年率計算較前季增長2.0％，較前月修正值所預估的1.3％進一步上調，主要因為消費支出與出口增長的帶動。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨7月12日全面下跌，玉米並創下兩年半以來新低，因美國農業部月報利空的影響。12月玉米期貨收盤下跌3.5％至每英斗4.8375美元，9月小麥下跌4.2％至每英斗6.3275美元，11月黃豆下跌2.4％至每英斗13.2775美元。美國農業部7月報告將玉米產量預估從152.65億英斗上調至153.2億英斗，高於分析師平均預估的152.34億英斗。美國小麥產量預估也從16.65億英斗上調至17.39億英斗。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨7月12日下跌0.6％至每磅81.65美分，10月粗糖期貨上漲1.6％至每磅23.91美分。

美國農業部月報預估黃豆期末庫存為3億英斗，高於市場的預期。根據Agricensus的調查，2023/24年度，美國黃豆期末庫存量的預估將從3.50億英斗下調至2.43億英斗，黃豆產量則預估較前月下調2.4億英斗至42.69億英斗。華爾街日報的調查則是預期黃豆產量預估將從45.1億英斗下調至42.5億英斗，平均單產預估將較前月的52.0英斗/英畝，下調至51.4英斗/英畝。

歐盟執委會7月11日公布的數據顯示，截至7月9日，七月起的歐盟2023/24年度小麥出口量累計為360,867公噸，較上年同期的664,550公噸減少46％。大麥出口量累計為38,563公噸，較上年同期的252,687公噸減少84.7％。玉米出口量累計為41,442公噸，較上年同期的40,880公噸增加1.4％。6月底結束的2022/23年度，歐盟小麥出口量年增12.6％至3,142.5萬噸

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）8月黃金期貨7月12日收盤上漲24.6美元或1.3％至每盎司1,961.7美元，美元指數下跌1.1％，9月白銀期貨上漲4.4％至每盎司24.31美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨上漲2.6％至每盎司956.6美元，9月鈀金期貨上漲2.6％至每盎司1,279.80美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）12日黃金持有量減少0.60公噸至914.66公噸，創下4個月來的新低。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量減少58.52公噸至14,399.09公噸。

美國勞工部7月12日發佈的數據顯示，美國6月消費者物價指數（CPI）年增率較前月的4％下滑至3％，創下2021年3月以來的最小年增幅。除食品與能源的核心CPI年增率4.8％，則是創下2021年11月以來新低。CPI數據公布之後，芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》的數據顯示，7月26日聯準會升息一碼的機率為92.4％。

景順投信（Invesco）首席全球市場策略師胡珀（KristinaHooper）報告表示，儘管市場預期本月稍晚聯準會將再度升息一碼，對金價的短期走勢構成壓力，但黃金仍然是相當重要的策略資產，能夠幫助投資人規避持續增長的市場風險。

報告表示，儘管美國經濟可能避開深度以及持久性的衰退，但任何形式的緊縮周期都存在固有的滯後效應風險，更不用說激進的緊縮周期了，這可能對經濟造成重大損害，問題只是在於最終的傷害會有多大，因此避險資產黃金作為多元化投資組合的一部分有其必要。

報告表示，即使按照目前的價格，黃金仍然具有很大的價值，包括經濟衰退的威脅、地緣政治風險加劇，以及更廣泛的去美元化趨勢下央行的黃金需求等，這些都是可能推動金價在年底重返每盎司2,000美元的重要因素。

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