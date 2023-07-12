美6月CPI低預期 台指期夜盤衝破「萬七」

市場引頸期盼的美國6月消費者物價指數（CPI）出爐，年增3％，低於市場預期的3.1％，核心CPI年增率也降至4.8％，創2021年11月以來新低，利多激勵美股四大指數12日全數開高，台指期夜盤在CPI數據公布後便「直線拉升」，盤中大漲118點，暫報17,040點，搶先突破「萬七」大關。

美國6月CPI年增3.1％，較前期4％回落，低市場預期的3.1％，創下2021年4月以來新低；核心CPI年增率則是自前月的5.3％大幅降至4.8％，同樣低於預期的5％，月增率更是寫下2021年9月來最小增幅。

美國CPI全線低於預期，數據出爐後，美國10年期公債殖利率走低，再度跌落4％之下，美元指數也小幅走跌，美股四大指數12日則是全面慶賀，道瓊指數大漲逾250點，那斯達克也勁揚140點以上，輝達（NVIDIA）上漲逾2％。

而台灣期交所內的美股三大指數期貨也全數強漲，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別上揚267點、36.25點及150點；英國富時100期貨也上漲101點，報7,380點。

永豐期貨指出，台股日K連兩日價漲量增、收復5及10日均線，並直逼「萬七」關卡及月線17,035.13點，加上新台幣近期走升，有利整體盤勢上漲力道延續。