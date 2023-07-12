7/12期貨市場掃描

美股

投資人期待關鍵報告顯示通膨持續降溫、並相信超級財報周將有良好開端，美國四大指數11日全面走揚。

道瓊工業平均指數7月11日終場上漲0.93％（317.02點）、收34,261.42點。那斯達克指數上漲0.55％（75.22點）、收13,760.70點。標準普爾500指數上漲0.67％（29.73點）、收4,439.26點。費城半導體指數上漲0.05％（1.93點）、收3,653.53點。

關鍵的6月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）將分別於12日、13日出爐，人們希望看到通膨延續先前的降溫趨勢。數名聯準會（Fed）官員10日表示，還需再升幾次息來壓制居高不下的通膨，但升息循環已逐漸接近尾聲。MarketWatch報導，經濟學家普遍預測，6月CPI年增率將下滑至3.1％，遠低於一年前的數十年高峰9.1％；排除能源與食物價格的核心CPI年增率則會維持在5％、依舊偏高。

德意志銀行策略師HenryAllen表示，近來公布的生活成本數據略有降溫，例如家庭對通膨的預期及二手車價等，這帶動殖利率在CPI報告出爐前走低。InteractiveInvestor市場長RichardHunter則說，倘若數據比預期弱，可望暗示通膨正在朝Fed預設的2％目標回落，這會促使市場對年底前升息次數的共識從兩次降為一次，進而激勵股市短暫跳高。

芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人11日預測，Fed7月26日有93.0％的機率升息一碼至5.25~5.50％，9月20日再升一碼的機率則為22.3％。

另外，華爾街大銀行即將在本周公布財報，當中包括摩根大通（JPMorganChase）、花旗（Citigroup）、貝萊德（BlackRock）與富國銀行（WellsFargo）。達美航空（DeltaAirLines）、百事公司（PepsiCo）也會公布財報。

根據FactSet統計，分析師普遍預測，標普500企業盈餘恐連續第三季萎縮，第二季（4-6月）淨利可能年減7.2％，為2020年Q2以來最大單季跌幅（當時淨利受疫情爆發衝擊驟減了32％）。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）8月原油期貨7月11日收盤上漲1.84美元或2.5％至每桶74.83美元，創下逾兩個月來的新高，因預期石油需求增長的影響；歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲1.71美元或2.2％至每桶79.40美元。

美國能源部月報預估，今明兩年全球石油需求將再創新高，分別達到日均1.012億桶與1.028億桶，超過疫情前2019年所創下的歷史新高1.008億桶/日；今明兩年全球石油產量也預估將創下新高，分別達到日均1.011億桶與1.026億桶，超過2018年紀錄高點1.005億桶/日。

美國能源部公布的數據顯示，7月10日全美普通汽油平均零售價格為每加侖3.546美元，較前周上漲1.9美分，較去年同期下跌1.10美元。各地區零售汽油均價漲跌互見，西岸地區的零售汽油均價最高達每加侖4.534美元，較前周上漲0.1美分，較去年同期下跌1.037美元；墨西哥灣地區的零售汽油均價最低為每加侖3.152美元，較前周上漲4.4美分，較去年同期下跌1.038美元。

美國能源部報告預估，今年夏天美國零售汽油均價為每加侖3.50美元，高峰期的6月份均價預估將達到每加侖3.60-3.70美元，較去年最高達到每加侖5美元的汽油價格仍有所回落。美國能源部數據顯示，6月底當周，美國汽油日均需求達到960萬桶/日，創下2021年9月以來的新高。

美國汽車協會報告表示，上周全美零售汽油均價下跌2美分至每加侖3.52美元，較一個月前下跌2美分，較去年同期下跌1.25美元。協會發言人葛洛斯（AndrewGross）表示，全美零售汽油均價未來幾天可能還會上漲，主要因為需求有所提高的影響；但很難斷言需求增加可以持續，因月初的美國獨立紀念日假期過後，預期汽油需求將會開始下滑。

美國汽車協會報告表示，7月4日的獨立紀念日假期，全美離家超過50英里的出遊人數預估將達到5,070萬人，此將創下歷年的同期新高，較去年同期將增加210萬人。其中，開車出遊人數預估將年增2.4％至4,320萬人，搭機出遊人數預估將年增11.2％至417萬人，此也將創下歷年同期新高。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨7月11日全面上漲，因預期美國農業部周三將公布的月報將顯示供應吃緊，以及烏克蘭港口奧德薩遭無人機攻擊再度引發黑海穀物供應擔憂的影響。12月玉米期貨收盤上漲0.4％至每英斗5.0150美元，9月小麥上漲2.2％至每英斗6.6050美元，11月黃豆上漲1.1％至每英斗13.6025美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨7月11日上漲3.6％至每磅82.12美分，10月粗糖期貨上漲0.4％至每磅23.53美分。

美國農業部7月10日發布的作物報告顯示，截至7月9日，佔去年美國玉米種植面積92％的18個州，玉米作物優良的比率較前周增加4個百分點至55％，低於去年同期的64％。佔去年美國黃豆種植面積95％的18個州，黃豆作物優良的比率較前周增加1個百分點至51％，低於去年同期的62％。佔去年美國棉花種植面積99％的15個州，棉花作物優良的比率較前周較前周持平為48％，高於去年同期的39％。

佔去年美國冬麥種植面積90％的18個州，冬麥收成進度較前周的37％增加至46％，低於去年同期的62％，以及同期5年平均值的59％。冬麥作物優良的比率較前周持平為40％，高於去年同期的31％。佔去年美國春麥種植面積100％的6個州，春麥作物優良的比率較前周減少1個百分點至47％，低於去年同期的70％。

美國農業部7月10日公佈的每周出口檢定報告顯示，截至7月6日當周，美國小麥一周出口檢定量為419,134公噸，佔穀物出口總量的42％；較前周增加22％，較上年同期增加35％，主要出口市場為菲律賓（93,759公噸）、哥倫比亞（46,989公噸）與墨西哥（44,911公噸）。自6月起的2023/24年度小麥累計出口量年減21％至1,519,358公噸。美國農業部6月報告預估2023/24年度小麥出口量將年減6.4％至1,973萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）8月黃金期貨7月11日收盤上漲6.1美元或0.3％至每盎司1,937.1美元，美元指數下跌0.3％，9月白銀期貨下跌0.3％至每盎司23.281美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨下跌0.3％至每盎司932.4美元，9月鈀金期貨上漲0.9％至每盎司1,247.90美元。

瑞士鑄金商龐博集團（MKSPAMPGroup）金屬策略主管謝爾斯（NickyShiels）發布年中展望報告表示，下半年金價仍有可能測試每盎司1,900美元以下的支撐價位，但仍維持全年均價預估在每盎司1,930美元不變，並預期下半年金價的波動區間可能介於每盎司1,850美元至2,100美元之間。

報告表示，下半年金價展望仍然基本偏多，但也需要靈活調整策略，主要的關注焦點在於美國聯準會的貨幣政策，以及美國的經濟數據表現。芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》的數據顯示，7月26日聯準會升息一碼的機率為92.4％。

報告表示，鑑於市場預期本月稍晚聯準會將會再度升息，金價今年夏天的表現可能仍將受限，但接近年底金價仍不乏有創新高的機會。報告表示，雖然聯準會大幅升息造成經濟衰退的風險仍在，但此擔憂已經大幅減輕；此前退場的投資人正重新尋覓進場機會，包括優質的資產以及如黃金等貴金屬避險資產。

美國6月非農就業人數增加20.9萬人，創下2020年12月以來的最小增長，也低於經濟學家平均預估的增加22.5萬人，失業率下降至3.6％。Point72首席經濟學家馬基（DeanMaki）表示，聯準會的焦點更多在於核心通膨，並不會只因為勞動力市場強勁而持續升息，只有當核心通膨發展趨勢和預期相悖且就業市場保持緊俏的時候，聯準會才不得不提高利率。

鑑於央行貨幣政策的緊縮，一些經濟學家仍預期經濟衰退的風險難以擺脫。法國興業銀行（SocieteGenerale）預估2024年全球經濟可能會陷入短暫的衰退，荷蘭銀行（ABNAMRO）資深經濟學家博埃勒（GeorgetteBoele）則是預估美國經濟可能在2024年第一季出現衰退。

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