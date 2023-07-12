美CPI將出爐 台股早盤多空交戰

近期美股利空逐漸淡化，回檔月線止穩有撐，費半指數重回短均之上，上漲1.93點，收3,653.53點，惟成交量能下滑，市場靜待消費者物價指數（CPI）數據與即將開跑的財報表現，台股12日早盤走勢震盪，台指期走揚，上漲15點，暫報16,879點，成交口數2.39萬口。

中信投顧指出，美國聯準會（Fed） 11 日公布 6 月貼現率會議紀錄，在12 家地區聯準銀行董事會中，有四家支持將貼現率調升 1 碼，其他則支持維持貼現率不變。自去年 3 月起連續十度調升政策利率後，Fed 上月 14 日表決同意將聯邦基金利率維持在 5％～5.25％目標區間，並將貼現率維持在當前的 5.25％。

此外，美國舊金山聯邦法院裁定微軟（MSFT）可推進對動視暴雪（ATVI）收購案，微軟可在18日前在除英國以外的任何市場尋求完成與動視暴雪的合併。而美國註冊管理會計師（CMA）11日表示，可能考慮微軟提出的關於動視暴雪交易的提議，以解決監管機構擔憂，激勵動視暴雪收漲逾10％。

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨小漲11.10點，盤中報價8,685點；航運期貨下跌1.25點，成交價150.15點；半導體30期貨下跌27點，指數4,241點；國外指數部分，東證期貨下跌12.5點，報2,218.75點；美國道瓊期貨大漲253點，來到34,425點；美那斯達克100期貨上漲60點，成交價15,266點。