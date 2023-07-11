7/11期貨市場掃描

美股

受到聯準會（Fed）官員最新談話暗示升息循環或許接近尾聲的激勵，美國四大指數在關鍵的通膨報告及企業財報公布前夕走揚。

道瓊工業平均指數7月10日終場上漲0.62％（209.52點）、收33,944.40點。那斯達克指數上漲0.18％（24.77點）、收13,685.48點。標準普爾500指數上漲0.24％（10.58點）、收4,409.53點。費城半導體指數上漲2.06％（73.87點）、收3,651.60點。關鍵的6月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）將分別於12日、13日出爐，人們希望看到通膨延續先前的降溫趨勢。

值得注意的是，數名Fed官員10日表示，還需再升幾次息來壓制居高不下的通膨，但升息循環已逐漸接近尾聲。

舊金山聯邦儲備銀行總裁MaryDaly10日指出，今（2023）年很可能得再升幾次息，才能讓通膨持續朝Fed預設的2％目標回落。不過，雖然Fed升息太少的風險依舊高於升息過頭，但隨著Fed接近升息循環尾聲（thelastpart），兩邊已逐漸達到平衡點。

Fed金融監管副主席副主席MichaelBarr10日也說，央行任務還有一些尚未完成，但就他看來「終點已近」。

華爾街大銀行即將在本週公布財報，當中包括摩根大通（JPMorganChase）、花旗（Citigroup）、貝萊德（BlackRock）與富國銀行（WellsFargo）。另外，達美航空（DeltaAirLines）、百事公司（PepsiCo）也會公布財報。

根據FactSet統計，分析師普遍預測，標普500企業盈餘恐連續第三季萎縮，第二季（4-6月）淨利可能年減7.2％，為2020年Q2以來最大單季跌幅（當時淨利受疫情爆發衝擊驟減了32％）。

個股變化方面，二手車商CarvanaCo.10日透過聲明稿公布今年上半熱賣的前十大二手電動車，其中特斯拉（TeslaInc.）「Model3」賣得最好。Carvana表示，截至2022年底的五年期間，二手電動車銷售量飆升786％，顯示愈來愈多買家透過二手車商，以較為平實的價格成為電動車主。Carvana聞訊大漲16.37％、收34.27美元。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）8月原油期貨7月10日收盤下跌0.87美元或1.2％至每桶72.99美元，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌0.78美元或1％至每桶77.69美元。BOKFinancial資深交易副總裁基斯勒（DennisKissler）表示，油市對於利率升高非常緊張，因需求有可能很快受創。市場預期本月稍晚聯準會將再度升息一碼。

美國能源部7日宣布，計劃在10月和11月再購買600萬桶原油以補充戰略石油儲備，美國政府今年預計將購買大約1,200萬桶原油。在俄烏戰爭爆發之後，美國釋放了1.8億桶戰略儲油，戰略儲油的規模處於40年低點。

墨西哥國家石油公司（PEMEX）7日表示，該公司位於墨西哥灣的石油開採平台起火，造成2人死亡以及1人失蹤，超過300名工作人員乘船撤離。起火設施所在的坎塔雷利油田（Cantarell）是墨西哥石油公司最重要油田之一，日產量約17萬桶。

美國商品期貨交易委員會7月7日報告顯示，截至7月3日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約原油期貨投機淨多單較前週所創的11年新低增加2.2％至141,429口。今年上半年，原油期貨下跌12％，主要因為擔憂經濟與需求的影響。

全球第三大油田服務公司貝克休斯（BakerHughesInc.）報告表示，截至7月7日，美國石油與天然氣探勘井數量較前周增加6座至680座，為10周以來首度增加。其中，主要用於頁岩油氣開採的水平探勘井數量較前周增加5座至611座。探勘活動的增減會反映未來的石油產量，通常有3-6個月的落差，貝克休斯統計的探勘井是指為開發以及探勘新油氣儲藏所設的鑽井（鑽機）數量。

貝克休斯的數據顯示，截至7月7日，美國石油探勘井數量較前周減少5座至540座，續創去年4月以來的新低；天然氣探勘井數量較前周增加11座至135座。與去年同期相比，美國石油探勘井數量減少57座，天然氣探勘井數量減少18座，水平探勘井數量減少71座。美國能源部數據顯示，截至6月23日當周，美國原油日均產量較前週增加20萬桶至1,240萬桶。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米與黃豆期貨7月10日上漲，小麥則是下跌。12月玉米期貨收盤上漲1％至每英斗4.9950美元，9月小麥下跌0.5％至每英斗6.4625美元，11月黃豆上漲2.1％至每英斗13.4550美元，因分析師預期本週美國農業部月報將顯示黃豆的供應吃緊。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨7月10日下跌2.4％至每磅79.25美分，10月粗糖期貨下跌0.4％至每磅23.44美分。路透社報導，美國數十年來全球最大玉米出口國的地位將遭到巴西的取代，今年4-5月，美國玉米出口銷售創下了22年來的新低。美國農業部月報則是預估，2022/23以及2023/24年度，巴西玉米出口量均將達到5,500萬噸，相比美國玉米出口量則預估分別為4,380萬噸與5,330萬噸。

美國農業部7月7日公布6月23日至6月29日的一周出口銷售數據顯示，自6月起的2023/24年度，小麥一周出口淨銷量較前週的155,200公噸增加至405,800公噸，主要出口市場為墨西哥（111,400公噸）與菲律賓（108,400公噸）。

小麥當周出口裝船量較前周的157,600公噸增加至306,200公噸，主要出口市場為韓國（87,100公噸）、日本（71,500公噸）與巴西（57,200公噸）。美國農業部6月報告預估2023/24年度小麥出口量將年減6.4％至1,973萬噸。

去年9月起的2022/2023年度，美國玉米出口簽約淨銷量251,700公噸，較前周與過去4周均值分別增加79％與62％，主要出口市場為墨西哥（148,900公噸）與日本（131,200公噸）。2023/24年度玉米一週出口簽約淨銷量為418,000公噸，主要出口市場為日本（172,600公噸）與墨西哥（104,100公噸）。

玉米當周出口裝船量707,500公噸，較前周增加17％，較過去4周均值減少24％，主要出口市場為日本（272,500公噸）與墨西哥（217,700公噸）。2022/2023年度至今，美國玉米出口量年減40％至3,496萬噸。美國農業部6月報告預估本年度玉米出口量將年減30％至4,380萬噸，較前月預估下調320萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）8月黃金期貨7月10日收盤下跌1.5美元或0.1%至每盎司1,931美元，投資人等待本周美國通膨數據的公布；美元指數下跌0.3%，9月白銀期貨上漲0.2%至每盎司23.345美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨上漲1.8%至每盎司934.8美元，9月鈀金期貨下跌0.7%至每盎司1,236.70美元。

中國人民銀行7月7日公布的數據顯示，2023年6月，中國黃金儲備較前月增加68萬盎司或21.15公噸，達到創新高的6,795萬盎司或2,113.5公噸，為連續第8個月增加；累計過去8個月來，中國央行黃金儲備增加531萬盎司或165公噸。分析師認為，中國央行將持續提高黃金儲備以增強人民幣在國際間的信用。

人民銀行2009年宣布其黃金儲備達1,054公噸，2015年6月再宣布黃金儲備達1,658公噸，並表示爾後將每月公布其黃金儲備數量。2022年11月，中國央行黃金儲備增加32公噸，為3年多來首次增加。匯豐銀行表示，央行購買黃金都會考慮到盡量避免影響市場，因此對短期的金價未必具有支撐，但是中長期而言對金價仍是利多。

金拓新聞發布的每周黃金調查顯示，本週（7.10~7.14）金價預期上漲。在針對專業人士的調查中，53%認為本周金價將會上漲，26%預計將會下跌，21%預期本周金價盤整持平。專業人士包括黃金交易商、投行、期貨交易員及技術分析師。在普通投資者的投票當中，有38%認為本周金價將上漲，37%認為將會下跌，24%認為將會盤整。

鳳凰期貨期權公司（PhoenixFuturesandOptionsLLC）董事長格雷迪（KevinGrady）表示，金價短線仍具有上漲的空間，但聯準會的升息進程很大程度上壓抑著金價，投資人等待更清晰的貨幣政策訊號；如果聯準會能夠表明升息週期已經結束，他認為金價就有很大的機會重回每盎司2,000美元以上價位。 丹麥盛寶銀行（SaxoBank）商品策略主管漢森（OleHansen）表示，金價在低位顯然具有支撐，上週在美國十年公債殖利率突破4%的情況下，黃金期貨週五收盤仍站上每盎司1,930美元價位；本週主要的焦點是觀察黃金能否持續吸引買盤進駐，並進一步推高價格。美國6月非農就業增長低於預期，減輕市場對聯準會可能過度升息的擔憂並推低美元，也令金價走高。

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