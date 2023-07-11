買盤回籠 台指期早盤噴漲200點

美CPI即將公布，市場押寶通膨壓力可望趨緩，吸引多方買盤回籠，台指期11日強勢開高，指數盤中大漲逾200點，目前高點來到16,795點，暫報16,780點，上漲227點，成交口數約2萬口。

多位美聯準會官員昨日發表談話，監管副主席Michael Barr 表示通膨依舊過高，利率已接近足夠緊縮的水準，但聯準會還有更多工作要做；克利夫蘭分行總裁 Loretta Mester認為薪資與核心通膨依舊過高，為了降低通膨，貨幣政策需要稍微更緊縮，對終點利率的預估略高於點陣圖中位數。

此外，舊金山分行總裁Mary Daly認為今年可能需要再升息兩次，一切取決於經濟數據的變化，過高的通膨證明升息仍有必要，但放緩升息步調是合適的；亞特蘭大分行總裁Rapahel Bostic認為就業、通膨等數據顯示經濟成長已開始放緩，聯準會在決定利率時必須更有耐心，確保銀行體系穩定。

中信投顧分析，近期美股高檔轉弱主因為升息預期升溫，惟此消息早於數周前便已可見端倪， 且升息延續前提在於美國經濟尚佳，研判此為短空長多情況，並非突發重大利空，預料美股頹勢有望逐步趨緩，就S&P 500與NASDAQ周線來看均是維持中期偏多型態，

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨大漲112點，盤中報價8,625點；航運期貨上漲1.25點，成交價151.50點；半導體30期貨上漲49點，指數4,250點；國外指數部分，東證期貨上漲6點，報價2,252點；美國道瓊期貨大漲324點，來到34,159點；美那斯達克100期貨上漲128點，成交價15,212點。