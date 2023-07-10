美國勞動市場降溫有限，6月非農新增就業放緩至20.9萬人、低於預期，惟失業率卻續降，美股四大指數7日跌多漲少，台股10日早盤雖一度開高大漲逾百點，惟仍難逃外資調節賣壓、由紅翻黑，台指期日盤也在衝高至16,737點後回落，終場與現貨同步走弱、下挫74點，以16,550點作收。

美國6月非農就業新增20.9萬人，終止連14個月高於預期，不過，失業率卻自3.7％降至3.6％，與此同時，平均時薪增速也增加，上升至0.4％，顯示美國勞動力市場依舊緊俏，儘管市場對美國聯準會（Fed）7月續升1碼已有預期，仍對其9月動作感到擔憂。

專家指出，台股10日收長上影線黑K，呈現量縮震盪，短期均線及月線形成空頭排列，加上近期受到美國升息疑慮再起、中美科技戰影響，研判短線延續震盪偏弱可能性較大。

而在台指期淨部位方面，三大法人10日淨空單減少2,330口至-2,293口，但值得留意的是，外資空單減碼超過多單減碼，淨多單一舉大增2,463口，使留倉部位轉為淨多單2,219口，暫時化解上周連兩日留倉部位轉為空單的壓力，法人指出，外資前一次也曾出現短暫轉空後、迅速翻回淨多單，投資人仍須密切留意外資後續於期現貨之操作。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,200點，賣權未平倉最大量集中在16,600點，全月份未平倉量put／call ratio值由0.93升至0.98，整體選擇權籌碼面中性。

統一期貨分析，外資在現貨連四日賣超逾百億元後，期貨空單回補翻正，大額交易人期貨亦回補部分空單，整體籌碼中性偏空，建議投資人持續留意台指期頸線賣壓，或留意回補6月初向上跳空缺口的可能性。

群益期貨則指出，受新台幣走貶、外資熱錢流出態勢影顯，台股短線電、金權值同步面臨熄火困境，台股技術面呈現量縮整理格局，短線在6月30日M頭頸線無法有效突破下，反彈仍可以選擇權方式偏空操作。