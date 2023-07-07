美股

受到數據顯示就業市況相當強勁、推升公債殖利率並引發聯準會（Fed）可能積極升息的疑慮衝擊，美國四大指數全面下挫。

道瓊工業平均指數7月6日終場下跌1.07％（366.38點）、收33,922.26點，創5月2日以來最大單日跌幅。那斯達克指數下跌0.82％（112.61點）、收13,679.04點。標準普爾500指數下跌0.79％（35.23點）、收4,411.59點，創5月23日以來最大單日跌幅。費城半導體指數下跌1.24％（44.83點）、收3,577.49點。

根據人力資源服務公司ADPResearchInstitute與穆迪分析公司6日公布的全美民間就業報告，6月民間非農業聘僱人數大增497,000人、創2022年7月以來最大單月增幅，遠高於市場原先預估的220,000以及5月下修值267,000人。這暗示美國經濟即便面臨日益上升的衰退風險，就業市場依舊穩健。

ADP報告較不牢靠、且比其他就業數字更具波動性。美國即將在本周五（7日）公布眾所矚目的6月非農業就業報告。根據道瓊社調查，經濟學家預測6月非農就業人數將新增240,000人、低於5月的339,000人。

市場猜測6月非農就業報告恐比原本預期火熱，進而促使Fed在6月暫歇後，於本（7）月重新恢復積極的升息循環。

芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，截至台北時間6日上午6時27分，聯邦基金期貨投資人預測，Fed7月26日有91.8％的機率升息一碼至5.25~5.50％，高於一日前預估的90.5％；9月20日續升一碼的機率也從18.1％上升至27.5％。

公債殖利率跳升。CNBC報價顯示，紐約債市6日尾盤時，對Fed貨幣政策較敏感的美國2年期公債殖利率跳升將近4個基點至4.987％，盤中一度拉升至5.120％、創2007年6月15日以來新高；10年期公債殖利率則勁揚9個基點左右至4.035％。（註：公債價格與殖利率呈反向走勢。）

原油

紐約商業交易所（NYMEX）8月原油期貨7月6日收盤上漲0.01美元或0.01％至每桶71.80美元，因美國石油庫存下滑提供支撐，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌0.13美元或0.2％至每桶76.52美元。

美國能源部7月6日公布，截至6月30日，美國商業原油庫存較前周減少150萬桶至4.522億桶，較過去5年的同期平均值減少1.2％，為連續第3周減少；汽油庫存減少250萬桶至2.195億桶，蒸餾油庫存減少100萬桶至1.134億桶。

阿拉伯聯合大公國能源部長馬茲魯伊（Suhailal-Mazrouei）7月5日表示，本周沙烏地阿拉伯與俄羅斯所宣布的延長減產與減少出口措施，應足以幫助油市恢復平衡。沙國能源部3日宣布將把原先7月份自願減產100萬桶/日的行動延長一個月至8月份，稱旨在加強OPEC+的預防性措施，以支持石油市場的穩定和平衡。俄羅斯3日也宣布將在8月份每天減少50萬桶原油出口。

俄羅斯財政部7月5日公布的數據顯示，6月份，俄羅斯油氣收入年減26.4％至58億美元，較前月也減少7.4％。6月份，俄羅斯烏拉爾原油均價為每桶55.28美元，較去年同期的每桶87.25美元下跌36.6％。今年上半年，烏拉爾原油均價為每桶52.17美元，較去年同期的每桶84.09美元下跌38％。歐盟以及G7去年對俄羅斯海運原油設定每桶60美元的價格上限，相比今年上半年布蘭特原油均價為每桶79.90美元。

路透社市場分析師坎普（JohnKemp）7月5日報告表示，雖然目前美國原油產量仍在增長，但這主要是去年高油價的帶動；今年以來，隨著油價下跌以及探勘活動的減少，預期美國原油產量在今年稍晚也將轉為下滑。今年上半年油價下跌12％，而歷史數據顯示，美國原油生產對油價的回應通常有12個月的落差。報告預估，第三季美國原油產量就可能出現下滑，並將至少持續至2024年第一季。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥與黃豆期貨7月6日下跌，因出口市場的競爭；玉米則是上漲，因此前創下兩年半新低引發空方的獲利回補買盤。12月玉米期貨收盤上漲2.6％至每英斗5.0650美元，9月小麥下跌2.4％至每英斗6.58美元，11月黃豆下跌1.1％至每英斗13.3950美元。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）12月棉花期貨7 月6日下跌0.4％至每磅79.88美分，10月粗糖期貨下跌1.2％至每磅23.25美分。

巴西全國穀物出口商協會（Anec）基於船運計劃數據預測，7月2 日-7月 8日期間，巴西黃豆出口量為277.67萬噸，上週為335.57萬噸；豆粕出口量為63.68萬噸，上週為53.01萬噸；玉米出口量為148.37萬噸，上週為59.84萬噸。

大陸國家糧油信息中心發布7 月《油脂油料市場供需狀況月報》，預測2022/23年度中國黃豆新增供給量11629萬噸，其中國產黃豆產量2029萬噸，黃豆進口量9600萬噸。預計年度黃豆榨油消費量9710萬噸，較上年度增加440萬噸或4.7％，其中包含190萬噸國產黃豆；預計黃豆食用及工業消費量1655萬噸，較上年度增加45萬噸，年度黃豆供需結餘171萬噸。

荷蘭合作銀行（Rabobank）報告表示，2023/24年度，玉米仍將是美國種植面積最多的作物，但預期在未來幾年之後，黃豆的種植面積將有望超過玉米，主要因為生質柴油的需求增長，將會帶動黃豆油需求增加的影響。黃豆與玉米都是生質燃料的重要原料，美國有4 成的玉米用於生產乙醇添加至汽油當中，黃豆油則是生質柴油的原料。

美國農業部6 月30日發布依據田野調查所得的種植面積預估報告，2023年美國玉米種植面積預估將年增6％或550萬英畝至9,410萬英畝，此將是史上第三高的玉米種植面積，較今年3月依據歷年趨勢所預估的9,200萬英畝上調了210萬英畝。黃豆種植面積預估將年減5％至8,350萬英畝，較3 月報告預估的8,750萬英畝則是下調了400萬英畝。小麥種植面積預估將年增9％至4,960萬英畝，較3 月報告的預估下調了30萬英畝。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）8月黃金期貨7月6日收盤下跌11.7美元或0.6％至每盎司1,915.4美元，創下今年3月以來的新低，因美國十年公債殖利率升破4％創下4個月來的新高；美元指數下跌0.2％，9月白銀期貨下跌2.2％至每盎司22.89美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨下跌1.7％至每盎司909.7美元，9月鈀金期貨下跌1.5％至每盎司1,239.40美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）6日黃金持有量減少4.04公噸至917.86公噸，創下今年3月以來的新低。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量減少51.83公噸至14,508.99公噸。

世界黃金協會歐洲與中東市場資深分析師高坡（KrishanGopaul）7月5日報告表示，5月份，全球央行黃金儲備淨減少27公噸，主要因為土耳其央行黃金儲備續減63公噸的影響。自今年3月以來，土耳其央行的黃金儲備已經減少近160公噸，約相當於該國在此前12個月所累計增加的黃金儲備。

今年2月初土耳其發生強烈地震，土耳其政府宣布暫停部分黃金進口以減緩經濟衝擊，但國內黃金需求仍然強勁，民眾希望持有黃金以規避通貨膨脹以及貨幣貶值的影響，因此土耳其中央銀行藉出售黃金儲備以滿足國內需求。2022年，土耳其央行黃金儲備增加148公噸至542公噸。

Stack Financial Services LLC財務顧問斯塔克（WilliamStack）表示，黃金投資是土耳其民眾對抗貨幣貶值的一項重要工具，而土耳其央行出售黃金儲備以滿足國內的黃金需求也舉有穩定匯率的意義；因央行如果將黃金出售至國際市場將會進一步削弱土耳其里拉的匯價，但向國內銷售則可以減少貨幣供應量，從而支撐里拉的匯率。

高坡表示，除了土耳其以外，6月份黃金儲備減少的國家還包括烏茲別克（11公噸）、哈薩克（2公噸）與德國（2公噸）。黃金儲備增加的國家則包括波蘭（19公噸）、中國（16公噸）、新加坡（4公噸）、俄羅斯（3公噸）、印度（2公噸）、捷克（2公噸）與吉爾吉斯（2公噸）。

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