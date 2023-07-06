美股

7月5日，美國公債殖利率走高，原因是聯準會（Fed）6月會議紀要顯示，幾乎所有Fed官員都同意今年需要進一步升息。

10年期及30年期公債殖利率分別創下3月、5月以來新高。美國債市4日因獨立紀念日（IndependenceDay）休市一天。

MarketWatch報價顯示，紐約債市5日尾盤時，對Fed利率政策較為敏感的2年期公債殖利率上漲1.1個基點至4.949％，創3月8日以來新高，過去四個交易日累計上揚22.9個基點。

10年期公債殖利率上漲8.7個基點至3.943％，創3月8日以來新高；30年期公債殖利率上漲6.8個基點至

3.944％，創5月26日以來新高。（註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。）

5日公佈的Fed6月會議紀要顯示，負責制定貨幣政策的聯邦公開巿場委員會（FOMC）成員大多認為，今年繼續升息是適當之舉。

會議紀要提到，只有少數跡象表明，通膨已隨著時間回到Fed的2％通膨率目標，與會者一致認為，通膨超逾可以接受的水準。部份FOMC成員支持6月升息，不過FOMC最終仍決議將利率維持在5％-5.25％，為15年來最高水準。

市場焦點集中在7日出爐的6月非農就業報告。根據《華爾街日報》事前調查，經濟學家平均預期，6月美國非農業就業人數估計將增加24萬人，低於5月的33.9萬人。

美國就業數據受到投資人高度關注，原因是如果勞動市場持續吃緊，反映經濟十分強勁，可能促使Fed進一步升息以降溫經濟。

根據芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在7月會議將聯邦基金利率目標區間上調1碼（25個基點）至5.25％-5.5％的機率達88.7％，並可能在9月再升息1碼，機率為73.2％。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）8月原油期貨7月5日收盤上漲2美元或2.9％至每桶71.79美元，受沙國以及俄羅斯宣布將削減供應的提振，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲0.4美元或0.5％至每桶76.65美元。

瑞銀（UBS）商品分析師斯陶諾沃（GiovanniStaunovo）表示，沙國與俄羅斯的自願減產以及削減出口，應有望令油市供應明顯收緊，但投資人仍繼續觀察原油庫存數據，藉此了解需求面的實況；在原油庫存真正大幅下滑以前，還難以對油價全面看多。

《印度時報》報導，6月份，俄羅斯烏拉爾原油出口有將近60％是銷往印度，達到創新高的220萬桶/日，主要因為受到制裁的俄羅斯原油價格更具有吸引力的影響，銷往中國的烏拉爾原油佔比則是下降至僅有7％。主要經由歐洲港口出口的烏拉爾原油約佔俄羅斯原油出口量的半數比重，俄羅斯對中國原油出口則主要經由太平洋港口以及原油管道。

美國能源部報告表示，對俄制裁已經令原油的貿易流向

出現改變，中國與印度取代歐洲成為俄羅斯原油的最主要出口市場，中印兩國原先曾是美國原油2020以及2021年的最大出口市場，美國原油在兩國流失的市場則轉往歐洲。報告表示，2023與2024年，全球石油需求預估將分別增長160萬桶/日與170萬桶/日，主要的需求增長來自於中國大陸與印度。

俄羅斯副總理諾瓦克（AlexanderNovak）7月3日表示，俄羅斯將在8月份每天減少50萬桶原油出口。今年3月，俄羅斯決定在2月平均開採水平的基礎上每天減產50萬桶石油，此後該決定被延長至6月，後又延長至年底。本次決定是減少出口量而不是產量。

荷蘭國際集團（INGGroup）商品策略主管帕特森（WarrenPatterson）表示，儘管產油國持續的減產行動，油價卻並未受到持續的提振，因當前油市更為關注總經環境，亦即需求面的前景，這使得供應面成為次要因素；更有甚者，市場已經預期產油國將持續減產，一旦產油國的生產恢復，油價可能會進一步下跌，這將使得沙國等主要產油國陷入兩難的境地。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥與黃豆期貨7月5日上漲，玉米則是下跌，因作物良率增加。12月玉米期貨收盤下跌1.7％至每英斗4.8525美元，11月黃豆上漲0.1％至每英斗13.55美元，9月小麥上漲5.1％至每英斗6.7425美元，因冬麥收成進度遲緩，且春麥作物良率下滑的影響。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨7月5日下跌1.5％至每磅80.23美分，10月粗糖期貨上漲0.9％至每磅23.53美分。

美國農業部7月3日發布的作物報告顯示，截至7月2日，佔去年美國玉米種植面積92％的18個州，玉米作物優良的比率較前周增加1個百分點至51％，低於去年同期的64％。佔去年美國黃豆種植面積95％的18個州，黃豆作物優良的比率較前周減少1個百分點至50％，低於去年同期的63％。

佔去年美國冬麥種植面積90％的18個州，冬麥收成進度較前周的24％增加至37％，低於去年同期的52％，以及同期5年平均值的46％。冬麥作物優良的比率較前周持平為40％，高於去年同期的31％。佔去年美國春麥種植面積100％的6個州，春麥作物優良的比率較前周減少2個百分點至48％，低於去年同期的66％。

歐盟執委會7月4日公布的數據顯示，截至6月30日，自去年七月起的歐盟2022/23年度小麥出口量累計為31,141,947公噸，較上年度的27,910,910公噸增加11.6％。大麥出口量累計為6,398,945公噸，較上年度的7,119,953公噸減少10.1％。玉米出口量累計為3,585,818公噸，較上年度的6,077,141公噸減少41％。

截至6月30日，歐盟2022/23年度小麥進口量累計為9,194,709公噸，較上年度的2,575,099公噸增加257％。大麥進口量累計為2,024,773公噸，較上年度的933,261公噸增加117％。玉米進口量累計為25,797,304公噸，較上年度的16,422,319公噸增加57％。歐盟本年度穀物進口增長，主要因為上年度受旱導致產量減少的影響。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）8月黃金期貨7月5日收盤下跌2.4美元或0.1％至每盎司1,927.1美元，美元指數上漲0.4％，9月白銀期貨上漲1.3％至每盎司23.402美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨上漲1％至每盎司925美元，9月鈀金期貨上漲2.5％至每盎司1,257.90美元。

蒙特利爾銀行資本市場（BMOCapitalMarkets）報告表示，今年5月金價短暫達到每盎司2,000美元以上價位，可能就是今年的高位所在，該行維持年底的金價目標在每盎司1,905不變，稱金價從每盎司2,000美元上方跌落之後，多方的氣勢已經遭到削弱。黃金期貨5月4日盤中創下歷史新高至每盎司2,085.40美元。

報告表示，黃金市場近期仍處於多空交戰，支撐金價的因素包括經濟擔憂以及地緣政治局勢不穩等，但美元以及美債殖利率的上揚則是對金價造成壓力。該行預期第三季總經環境的不確定性仍將為金價提供支撐，但隨著利率政策逐漸釐清，以及全球經濟有望避開硬著陸等，預期金價至年底仍將偏向走低。

該行對銀價的看法則稍微樂觀，並將今年底白銀目標價的預估較第二季報告上調3％至每盎司22.70美元。報告表示，白銀的長期需求面展望樂觀，包括太陽能發電的裝機量持續增長，以及5G網路的基礎建設等，都將持續帶動白銀的需求增長。但目前長期需求前景似乎還並未帶動白銀投資需求的增長，白銀ETF（交易所交易基金）持倉並未出現大的變動。

銀是地球上除黃金外導電性能最好的材料，銀漿主要用來做太陽能電池的正面電極。5G通信網絡的建設將提振白銀的需求，這是因為5G技術在更高的頻率（高達300GHz）下工作，因此需要增加銀基電磁屏蔽以減少暴露。全球最大白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），今年上半年白銀持有量增加0.15％或21.15公噸，至14,560.82公噸。

澳洲工業部7月3日發布的季度報告表示，今年上半年平均金價為每盎司1,920美元，主要受到強勁避險買盤的支撐，美元指數也有些微走弱。報告預估今年的平均金價將為每盎司1,906美元，2024以及2025年，金價可能進一步走弱，預估平均金價將分別為每盎司1,839美元與1,774美元。

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