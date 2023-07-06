調節賣壓出籠 台指期早盤跳水百點

台指期6日受美股四大指數同步下跌，調節賣壓出籠，指數一度重挫近200點，所幸盤中跌勢略有收斂，暫報16,881點，下跌124點，成交口數約3萬口。

凱基投顧表示，市場近期零碎出現美股拉回時間不遠、需要先獲利了結聲音，中國與歐洲服務業PMI較預期弱、美國希望限制中國在雲端運算的使用、中國限制稀土出口等。但在大型股撐盤之下，美股終場下跌幅度不大，Nasdaq指數下跌 0.18％，S&P 500指數下挫0.2％，道瓊指數則下跌0.38％。

受美中AI戰火延燒，以及除息點數蒸發影響，指數再度失守萬七關卡，中信投顧分析，對照目前盤面利多實屬有限來看，台股出現噴出行情可能性相對不高，選股仍以技術面降至低檔，且具題材性標的為主，並可搭配6月營收陸續公布適時汰弱留強。

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨上漲48點，盤中報價8,830點；臺灣生技期貨上漲58點，成交價4,448點；半導體30期貨下跌33點，指數4,301點；國外指數部分，東證期貨下跌5.5點，報價2,290.25點；美國道瓊期貨下跌141點，來到34,460點；美國標普500期貨下跌10.5點，盤中價格4,476.5點；美那斯達克100期貨上漲12點，成交價15,351點。