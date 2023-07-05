美股

特斯拉（TeslaInc.）等電動車概念股飛漲，再加上大型銀行股走揚，激勵美國四大指數在今（2023）年下半第一個交易日全面跳高。美國股市明（4）日將因獨立紀念日（IndependenceDay）休市一天，今日則提前至美東時間下午1點收盤。

道瓊工業平均指數7月3日終場上漲0.03％（10.87點）、收34,418.47點，創2022年12月2日以來收盤新高。那斯達克指數上漲0.21％（28.85點）、收13,816.77點，創2022年4月7日以來收盤新高。標準普爾500指數上漲0.12％（5.21點）、收4,455.59點，創2022年4月20日以來收盤新高。費城半導體指數上漲0.83％（30.56點）、收3,703.62點，創6月15日以來收盤新高。

美股上半年的多頭氣氛持續延燒。MoneyDJXQ全球贏家系統報價顯示，那指上半年大漲了31.73％，繳出1983年以來最佳上半年漲幅。1983年那指的上半年漲幅為37.13％。MarketWatch報導，Nasdaq100指數上半年飛漲近40％，市值一口氣膨脹約5兆美元。

通膨逐漸降溫，再加上經濟雖有趨緩、程度卻不嚴重，提振市場信心。CNBC報導，CFRAResearch投資策略長SamStovall指出，投資人心態開始從憂心忡忡轉為害怕錯過行情（FOMO）。他說，與其過度擔憂，或許投資人該設法確保自己不會錯過下半年的潛在多頭走勢。

供應管理協會（ISM）3日公布，6月美國製造業採購經理人指數（PMI）從前月的46.9略降至46，創2022年5月以來新低。指數若低於50，代表產業景氣陷入萎縮。根據華爾街日報調查，經濟學家原本預測6月指數將上升至47.3。

美國商務部甫於6月30日公布，聯準會（Fed）偏好的關鍵通膨指標「核心個人消費支出（PCE）物價指數」在5月月增0.3％、低於前月的0.4％，年增率則為4.6％、低於4月的4.7％。根據道瓊社調查，經濟學家原本預測5月核心PCE月增率、年增率為0.3％、4.7％。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）8月原油期貨7月3日收盤下跌0.85美元或1.2％至每桶69.79美元，因美國6月ISM製造業採購經理人指數降至46.0，低於市場預期並創下兩年來新低，引發需求擔憂的影響；歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌0.76美元或1％至每桶74.65美元。為提振油價，沙國宣布7月份減產100萬桶/日的措施將延長一個月至8月份，俄羅斯也宣布8月份將減少原油出口50萬桶/日。

美國頁岩油生產商赫斯公司（HESSCorporation）總裁赫斯（JohnHess）表示，在未來數十年裡，石油與天然氣仍將是最重要的能源，稱能源轉型還需要更長的時間以及更多的投資，甚至需要目前還未出現的新技術。赫斯表示，如果全球要過渡向乾淨能源，則每年需要投資4兆美元，而目前的投資遠遠不足。根據國際能源署（IEA）的預估，2023年全球乾淨能源投資可望達到1.7兆美元。

石油輸出國組織（OPEC）秘書長蓋斯（HaithamAlGhais）也表示，至2045年，全球能源需求預估將再增長23％，其中石油需求預估將達到1.1億桶/日，仍將佔整體能源需求的29％比重，稱在可預見的未來石油仍然是不可替代的。國際能源署則預估，至2028年，全球石油需求將達到1.057億桶/日，但石油需求增速將從2023的年增240萬桶/日，放緩至2028的年增40萬桶/日。

全球第三大油田服務公司貝克休斯（BakerHughesInc.）報告表示，截至6月30日，美國石油與天然氣探勘井數量較前周減少8座至674座，續創去年4月以來的新低，已經連續9周減少。其中，主要用於頁岩油氣開採的水平探勘井數量較前周減少7座至606座。探勘活動的增減會反映未來的石油產量，通常有3-6個月的落

差，貝克休斯統計的探勘井是指為開發以及探勘新油氣儲藏所設的鑽井（鑽機）數量。

貝克休斯的數據顯示，截至6月30日，美國石油探勘井數量較前周減少1座至545座，同樣創去年4月以來的新低；天然氣探勘井數量較前周減少6座至124座。與去年同期相比，美國石油探勘井數量減少50座，天然氣探勘井數量減少29座，水平探勘井數量減少76座。美國能源部數據顯示，截至6月23日當周，美國原油日均產量較前周持平為1,220萬桶。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨7月3日上漲，因種植面積低於預期引發供應擔憂的影響，小麥與玉米則是下跌。12月玉米期貨收盤下跌0.3％至每英斗4.9350美元，9月小麥下跌1.4％至每英斗6.4175美元，11月黃豆上漲0.8％至每英斗13.5375美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨7月3日上漲0.04％至每磅81.53美分，10月粗糖期貨上漲0.7％至每磅19.93美分。

歐盟執委會在月報當中下調了小麥玉米等作物的產量預估。

2023/24年度，歐盟小麥產量預估較前月下調260萬噸至1.289億噸，小麥的期末庫存預估也因此下調340萬噸至2,050萬噸，歐盟小麥出口量預估則是維持在3,200萬噸不變，較上年度將增長100萬噸。

歐盟2023年玉米產量預估從6,410萬噸下調至6,370萬噸，玉米進口量的預估則是維持在1,700萬噸不變。2023年大麥產量預估也較前月報告的5,200萬噸，下調至4,970萬噸。

歐盟糧食商會（Coceral）6月份發布的季度報告表示，2023年，歐盟27國軟小麥產量預估較3月報告的1.295億噸下調220萬噸至1.273億噸，主要因為北歐國家包括瑞典、丹麥以及波羅的海等國天氣乾旱的影響，較上年度產量則可望小幅增長0.3％。

在個別國家當中，法國小麥產量預估從3,434萬噸上調至3,506萬噸，較上年度將增長4％；德國小麥產量預估則是從2,197萬噸下調至2,163萬噸，較上年度將減少3.2％；英國小麥產量預估從1,500萬噸略微上調至1,503萬噸，較上年度將減少3.2％；波蘭小麥產量預估從1,260萬噸上調至1,320萬噸，較上年度將減少1.6％。

歐盟糧食商會也將歐盟玉米產量預估下調100萬噸至6,110萬噸，較上年度的5,230萬噸將增長16.8％，主要因為匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞以及義大利等國的作物生產從2022年的嚴重乾旱以及熱浪中恢復的影響，玉米產量分別從上年度的280萬噸、720萬噸、260萬噸以及400萬噸，增長至今年的630萬噸、1,030萬噸、360萬噸以及520萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）8月黃金期貨7月3日收盤上漲0.1美元或0.01％至每盎司1,929.5美元，因美國6月ISM製造業採購經理人指數降至46.0，低於市場預期並創下兩年來新低，引發經濟擔憂，提振黃金避險需求的影響；美元指數上漲0.1％，9月白銀期貨上漲0.4％至每盎司23.112美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨上漲0.3％至每盎司916美元，9月鈀金期貨上漲0.4％至每盎司1,227美元。

美國鑄幣局公布的數據顯示，2023年6月，美國鷹揚金幣銷量為37,000盎司，較前月的85,500盎司減少57％，較去年同期的52,000盎司也減少29％；今年上半年，美國鷹揚金幣銷量年減1.8％至728,000盎司。6月份，鷹揚銀幣銷量125.5萬盎司，較前月減少21％，較去年同期增加36％，上半年累計銷量年減11.3％至950萬盎司。

金拓新聞發佈的每周黃金調查顯示，本周（7.3~7.7）金價或多空僵持。在針對專業人士的調查中，38％認為本周金價將會上漲，也有38％預計將會下跌，24％預期本周金價盤整持平。專業人士包括黃金交易商，投行，期

貨交易員及技術分析師。在普通投資者的投票當中，有37％認為本周金價將上漲，44％認為將會下跌，19％認為將會盤整。

Tastylive.com期貨與外匯主管維奇奧（ChristopherVecchio）表示，金價短線或許仍能夠維持在每盎司1,900美元以上價位，但任何反彈可能都會是短暫的，因投資人正尋覓機會獲利了結，因為在實質殖利率持續走高的環境下，黃金市場的壓力仍然較大。

班諾克本全球外匯公司（BannockburnGlobalForex）執行董事錢德勒（MarcChandler）表示，他認為短線金價仍有一些上漲空間，但是在目前的大環境下，他會選擇逢高賣出黃金，因預期美元指數以及美國利率將持續走高，美國就業報告的表現也預期將繼續強勁。

TheGoldForecast.com主編瓦格納（GaryWagner）表示，強勁的經濟數據表現對金價構成壓力，包括失業率下滑以及殖利率升高等都顯示美國經濟足以吸收聯準會升息的衝擊。美元也是影響金價的一大因素，美元走強很明顯將會壓低金價，但僅只是美元下滑則還不足以有效提振金價。

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