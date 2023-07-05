電子熄火 台指期再陷「萬七」保衛戰

台股5日早盤走勢震盪，台指期也拉回整理，盤中下跌40點，暫報17,063點，最低一度下探17,047點，再度面臨「萬七」大關保衛戰，呈現震盪整理格局，成交口數約2.4萬口。

中信投顧指出，台股本波反彈未結束，惟月KD自低點向上突破80，對照近25年來三次類似變化，指標鈍化可能性不大，長線亦有降溫壓力，高乖離及評價面偏高之個股投資人宜謹慎操作，後續建議觀察「三大重點」，包括月線／萬七、台積電前高及新台幣匯率走勢。

觀察外資籌碼動向，4日現貨持續調節23.07億元，若扣除3日因美時大股東申報轉讓的鉅額交易，導致小賣轉買超的影響，外資近期對台股應是連七日提款，態度明顯轉趨保守，不過，於台指期淨多單則是大增1,649口，未平倉淨多單大舉回升至5,112口。

期貨商指出，台指日K拉出連五紅，站上所有均線，且月線支撐持續向上走升，加上VIX指數下降，顯示市場的避險情緒有收斂，有利於後續多頭續攻。

而關注其他期貨商品交易情況，小臺指期下挫25點，成交價17,122點、電子期小跌3.35點，成交價828.85點、富櫃200期貨則是小漲16點，暫報8,809點、臺灣生技期貨上揚28點，盤中報價4,388點。