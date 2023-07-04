美股休市 台指期夜盤小漲

美國4日因適逢獨立日假期，美股債市同步休市，在美股影響淡化下，台指期夜盤交投略顯清淡，惟仍維持在平盤之上，盤中小漲11點，暫報17,114點。

而台灣期交所內的美股三大指數期貨漲跌互見，道瓊指數期貨、標普500指數期貨分別下跌38點及3.25點，那斯達克100指數期貨小漲13點，不過，在美股未開盤下，成交量能相對低迷；另外，英國富時100期貨則是小漲12點。

美國上周公布的經濟數據顯示通膨出現降溫跡象，不過，並未明顯降低市場對美國聯準會（Fed）7月升息的預期，根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，聯邦基金利率期貨投資人押注Fed 7月升息1碼，也就是將利率水準調升至5.25％～5.5％的比率仍高達86.2％。

時序進入下半年，法人指出，美股近期走勢有「兩大關鍵」，首先，7月中旬起美股將迎來第二季財報的陸續公布，相關指標大廠業績能否兌現甚至超越市場預期將至關重要；再者，目前市場對Fed 9月會否繼續升息仍躊躇不定，利率決策勢必將牽動後續台美兩地股市表現。

元富期貨指出，台指日K拉出連五紅，站上所有均線，且月線支撐持續向上走升，加上VIX指數4日由15.15下降至14.68，顯示市場的避險情緒有收斂，有利於後續多頭續攻。