多頭回神 台指期早盤漲逾200點

台指期3日在美股領漲之下，重振多頭信心，指數盤中飆漲超過200點，目前暫報17,012點，上漲225點，漲幅逾1％，成交口數約2.7萬口。

群益投顧表示，美5月PCE年增3.8％符合預期，但核心PCE年增4.6％，略低預期及前值4.7％；PCE月增0.1％符合市場預期，核心PCE月增0.3％符合預期也僅較0.4％略低。物價壓力雖緩解但程度並不顯著。

而最新數據顯示美國通膨持續降溫，使市場情緒轉趨樂觀，美股四大指數全數收紅。五大科技股同步上漲，蘋果收盤市值突破3兆美元創美股紀錄。半導體普遍收高，台積電漲0.28％。

凱基投顧分析，指數6月30日收紅K棒且留下影線，低點16,792點剛好在6月上旬16,800型態支撐附近收腳，具止跌反彈契機，若收復短期5、10、20日均線壓力，有望再次挑戰17,346高點。

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨上漲41點，盤中報價8,737點；臺灣生技期貨下跌46點，成交價4,375點；半導體30期貨上漲50點，指數4,350點；國外指數部分，東證期貨上漲28.5點，報價2,319點；美國道瓊期貨上漲281點，來到34,626點；美國標普500期貨上漲47.25點，盤中價格4,487.5點；英國富時100期貨上漲57點，成交價7,557點。