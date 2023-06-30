美5月PCE通膨大降溫 台指期強漲慶賀

美國5月整體個人消費支出（PCE）物價指數年增率3.8％，較前月的4.4％大幅回落，顯示通膨降溫，帶動美股四大指數30日全數開高，道瓊指數強彈超過200點、那斯達克指數也漲逾170點，台指期夜盤同步受到激勵，盤中上漲95點，暫報16,882點。

美國聯準會（Fed）最重視的通膨數據之一、美國5月PCE數據30日公布，年增率為3.8％，叫5月的4.4％顯著下滑；而剔除食物和能源的核心PCE物價指數，年增率也自4.7％降至4.6％，低於市場預估的4.7％，數據發布後，激勵美股指數期貨短線拉升，美股四大指數30日現貨也集體開高。

台股本周走勢震盪，「萬七」大關難以收復，加權指數單周下跌286.86點，仍未能收復月線16,983.74關卡，收在16,915.54點，台指期30日夜盤在通膨降溫、美股大漲利多刺激下，出現強勁反彈，盤中衝破16,880點關卡，漲跌擴大至約90點，持續收斂與現貨價之逆價差。

元富期貨指出，台指日內震盪加劇，低檔出現抗跌力，不過目前上檔壓力大，需要時間消化賣壓，然而，VIX指數30日由15.59下降至14.21、大幅下降了1.38，顯示市場的避險情緒有收斂，有利於後續多頭續攻。