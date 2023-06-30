台指期早盤跌勢收斂 拚翻紅

台指期30日在買盤觀望情況下，指數回檔整理，低點來到16,671點，所幸在多方買盤力挺之下，盤中跌勢出現收斂跡象，下跌6點，目前暫報16,756點，成交口數約3.1萬口。

群益投顧表示，台股持續面臨季底結帳壓力，加上指數跌破月線已經超過三天，關27日低點16,888是否收腳，站穩萬七關卡才視為轉強。

凱基投顧分析，在盤面結構部份，電子股宜觀察矽智財IP指標股能否轉強，做為電子重回盤面主流的關鍵，否則僅能個別族群表現，短線聚焦記憶體相關、網通、光纖。

在非金電部份，化學生技醫療最具族群性，新藥、原料藥、醫材相關個股短線持續是盤面焦點，其它近期曾經走強的非金電個別族群，例如電力相關、飛機零組件、汽車、成衣、造紙等，漲勢雖然欠缺延續性，但多頭格局普遍仍在，操作上宜採低接、勿追高。

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨上漲18點，盤中報價8,652點；臺灣永續期貨下跌30點，成交價8,438點；半導體30期貨下跌32點，指數4,279點；國外指數部分，東證期貨下跌13.5點，報價2,278.25點；美國道瓊期貨上漲251點，來到34,346點；美國標普500期貨上漲14.5點，盤中價格4,439.5點；英國富時100期貨下跌17點，成交價7,563點。