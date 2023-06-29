6/29期貨市場掃描

美股

受到聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）暗示還將繼續升息、且不認為通膨將在「今（2023）年或明年」朝Fed目標滑落影響，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數雙雙走低。

道瓊工業平均指數6月28日終場下跌0.22％（74.08點）、收33,852.66點。那斯達克指數上漲0.27％（36.08點）、收13,591.75點。標準普爾500指數下跌0.04％（1.55點）、收4,376.86點。費城半導體指數下跌0.9％（32.93點）、收3,609.48點。

鮑爾28日在葡萄牙辛特拉（Sintra）舉辦的貨幣政策論壇重申，未來貨幣政策將進一步限制經濟，非常強勁的就業市場是背後原因。他說，「我不會排除連續升息的可能性。」鮑爾上週暗示年底前還將升1～2次息。

鮑爾表示，經濟有陷入衰退的顯著可能，雖然概率不是最大、但確實有機率。他說，這得花些時間，證據顯示通膨比央行原本預期還僵固。

鮑爾的央行同儕也在論壇強調壓制通膨的必要性。歐洲央行（ECB）總裁拉加德（ChristineLagarde）表示，任務尚未完成，7月很可能再次升息。日本央行（BOJ）總裁植田和男（KazuoUeda）指出，若通膨再不趨緩、則其超寬鬆貨幣政策可能收緊。英格蘭銀行（BOE）總裁AndrewBailey則強調壓抑物價的重要性，並說他不考慮調升央行預設的2％通膨目標。

鮑爾等官員的說法推升了7月升息機率。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人28日預測，Fed7月26日升息一碼至5.25～5.50％的機率達81.8％，高於27日的76.9％。

標普500十一大類股有4個走強，其中能源股、通訊服務股分別上漲1％、0.8％。防衛性的公共事業類股領軍下跌，跌幅達1.5％。

大型科技股走高，帶動那指逆勢走揚。特斯拉（TeslaInc.）上漲2.41％、收256.24美元，成為標普500表現最佳的成分股之一。投資人密切關注本週末特斯拉即將公布的第二季交車數據。根據FactSet調查，分析師普遍預測該公司Q2交車量將從Q1的接近423,000台攀升至445,000台。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）8月原油期貨6月28日收盤上漲1.86美元或2.8％至每桶69.56美元，因上周美國原油庫存減少大於預期，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲1.77美元或2.5％至每桶74.03美元。

美國能源部6月28日公布，截至6月23日，美國商業原油庫存較前周減少960萬桶至4.537億桶，較過去5年的同期平均值減少1.2％，分析師原先預估為減少180萬桶；汽油庫存增加60萬桶至2.220億桶，蒸餾油庫存增加10萬桶至1.144億桶。

美國石油協會6月份的月報表示，5月份，美國石油需求量為1,990萬桶／日，較前月增加6.5萬桶／日，較去年同期則是減少20萬桶／日或1.1％，為連續第6個月較去年同期下滑。報告指出，5月份是開車季節展開的月份，石油需求通常較前月增加，但今年5月美國石油需求的月增幅創下12年來的同期新低。

5月份，美國汽油日需求量為920萬桶，較前月增加26.4萬桶，較去年同期增加6.7萬桶。5月份，美國汽油需求的月增幅為3％，相比過去十年同期的月增幅平均為4.4％。5月份，美國蒸餾油日需求量為390萬桶，較前月增加2.6％，較去年同期增加0.7％。

報告顯示，在總經數據部分，5月份ISM製造業採購經理人指數較前月的47.1降至46.9，連續7個月呈現萎縮，反映美國製造業持續放緩。ISM主席菲奧雷（TimothyFiore）表示，美國製造業萎縮速度加快，企業繼續調整生產因應本年上半年需求減緩，製造商面臨更多不確定因素。

5月份密西根大學消費者信心指數終值為59.2，低於4月終值63.5，並創下10個月來的新低。反映消費者對未來6個月展望的5月消費者預期指數為53.4，低於4月終值60.5。報告表示，美國消費者對經濟的擔憂不斷增加，也擔憂任何的經濟衰退都不會是短暫的。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨6月28日全面下跌，因預報顯示受旱的美國玉米帶將迎來有利作物的降雨，以及加拿大小麥種植面積預估將創22年新高達到2,690萬英畝的影響。12月玉米期貨收盤下跌5.3％至每英斗5.3125美元，9月小麥下跌4.2％至每英斗6.6975美元，11月黃豆下跌2.3％至每英斗12.65美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨6月28日上漲0.4％至每磅77.36美分，10月粗糖期貨下跌1.7％至每磅22.60美分。

根據美國國家乾旱監測中心的數據，截至24日止的6月份第三周，美國玉米作物受旱的面積達到64％，較前一周增加了7個百分點，美國玉米作物的情勢也持續下滑。氣象機構WeatherTrends360的數據則顯示，美國玉米帶在6月份第三周刷新了30年以來的最乾旱紀錄，包括密西根州、伊利諾州以及印第安納州都降雨稀少。

歐盟執委會報告表示，2023年，俄羅斯小麥產量預估為8,670萬噸，較上年度將減少17％，較過去5年的平均值則可望高出4％。其中，冬麥產量預估將年減15％至6,260萬噸，春麥產量則預估將年減20％至2,400萬噸。俄羅斯玉米產量則預估將年增1％至1,520萬噸，較過去5年的平均值高出9％。俄羅斯農業部上周甫將該國今年的小麥產量預估從8,800萬噸下調至8,680萬噸。

歐盟執委會6月27日公布的數據顯示，截至6月25日，自去年七月起的歐盟2022/23年度小麥出口量累計為30,789,856公噸，較去年同期的27,655,927公噸增加11.3％。大麥出口量累計為6,339,637公噸，較去年同期的7,022,827公噸減少9.7％。玉米出口量累計為3,528,844公噸，較去年同期的6,021,032公噸減少41.4％。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）8月黃金期貨6月28日收盤下跌1.6美元或0.1％至每盎司1,922.2美元，美元指數上漲0.5％，9月白銀期貨下跌0.4％至每盎司23.048美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨下跌1％至每盎司924.9美元，9月鈀金期貨下跌3.7％至每盎司1,246.90美元。

法國興業銀行（SocieteGenerale）報告表示，金價仍有上漲的潛力，因央行可能無法令通膨壓力受控，報告預估今年底的金價目標為每盎司2,200美元。該行在第三季的季報當中上調美國股票的持有比重，並降低美國公債的持有比重，黃金在投資組合當中的配置則維持在6％不變，商品部位的配置為5％。

報告表示，今年第三季，該行建議將全球股市在投資組合中的比重從35％上調至45％，其中美國股市的比重從15％上調至21％；公債投資比重則是從29％下調至20％，企業債投資比重從15％下調至10％，現金部位的比重則是從10％上調至14％；黃金部位的配置為6％，商品部位的配置為5％。報告也預估，2024年全球經濟可能會陷入短暫的衰退。

美國聯準會14日維持目標利率水平在5.0％-5.25％不變，為連續10次升息之後首度暫停升息，但決策委員的利率預測點陣圖則顯示年底前可能還會升息兩碼（0.5％）。聯準會主席鮑爾（JeromePowell）22日在國會聽證報告表示，聯準會距離實現2％通膨目標還很遙遠，因此如果經濟表現符合預期，就有很大機會再升息兩次。

世界黃金協會（WorldGoldCouncil）美國市場策略主管卡瓦托尼（JosephCavatoni）表示，各國央行持續增加黃金儲備的動作也具有重要的意義，央行持續買入黃金已經成為一個重要的政策方向，他預期只有少數的央行因為個別原因出售黃金，多數的新興國家央行仍將持續購買黃金，這會為金價在低位提供支撐。卡瓦托尼認為，金價短線有可能會跌破每盎司1,900美元價位，但他認為這仍無礙於黃金市場的健康。

三菱日聯金融集團商品研究主管霍曼（EhsanKhoman）報告表示，央行買盤是金價的一項重要支撐，預估今年全球央行的黃金買盤將在去年創新高的基礎上繼續增長至1,250公噸，主要因為地緣政治局勢緊張的影響。世界黃金協會的數據顯示，2022年，全球央行淨買入1,136公噸的黃金，創下歷史新高。根據匯豐銀行的儲備管理趨勢調查年度報告，在受訪的83個中央銀行裡，有超過三分之二都預期今年央行仍將繼續增加黃金儲備。

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