美股反彈帶旺 台指期短線止跌

美股主要指數26日早盤的反彈稍微緩解市場緊張情緒，台指期雖仍在萬七下方震盪，但已出現止跌跡象，指數目前小漲13點，暫報16,893點。

市場消化美國聯準會（Fed）7月可能再度升息的鷹派的立場，以及俄羅斯的兵變戛然而止，風險情緒回溫後，美股主要指數再度展開漲勢，但法人指出，第二季財報季即將拉開帷幕，且標普500指數成分股的業績衰退幅度恐較首季進一步擴大，投資人將密切關注後續發展。

美股主要指數26日成功反彈，但台灣期交所內的美股三大指數期貨漲跌分歧，道瓊指數期貨下跌94點，標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨則分別上漲4.5點、28點；至於英國富時100指數期貨也有5點跌點，暫以7,469點作收。

台股方面，大盤因全球主要股市於端午連假期間跌多漲少，股匯雙挫，加權指數回測萬七大關，最低來到17,011點，6月13日多方缺口遭到封閉，終場下跌143點，收在17,059點，新台幣匯率也貶破31元整數大關。期貨方面，外資26日賣超252.67億元，並同步減碼1,711口期貨多單，未平倉淨部位達1.27萬口淨多單。此外，小台指期、電子期及半導體30期貨盤後依續走揚5點、0.65點、7點。