6/19期貨市場掃描

美股

美股周五下跌，因官員稱貨幣政策或需要進一步收緊。上周，美國聯準會維持目標利率水平在5.0％-5.25％不變，但決策委員的利率預測點陣圖則顯示年底前可能還會升息兩碼。美股周一（6月19日）因六月節（Juneteenth）將休市一天。道瓊工業平均指數6月16日終場下跌0.32％（108.94點）、收34,299.12點。標準普爾500指數下跌0.37％（16.25點）、收4,409.59點。那斯達克指數上漲0.68％（93.25點）、收13,689.57點。費城半導體指數下跌0.94％（34.91點）、收3,673.14點。上周，三大指數分別上漲1.3％、2.6％與3.3％。

道瓊指數佔比達到5％以上的權重股當中，聯合健康保險（權重8.92％）下跌1.59％，微軟（權重6.67％）下跌1.66％，高盛（權重6.51％）下跌0.42％，家得寶（權重5.79％）下跌0.54％，麥當勞（權重5.60％）上漲0.37％。

里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴金（ThomasBarkin）周五表示，聯準會可能需要進一步收緊貨幣政策來降低通膨，並重申聯準會2％的通膨目標。巴金表示，他了解到升息可能令經濟更顯著放緩的風險，但過去的歷史經驗顯示，在通膨面前過早後退將會導致通膨更強勁反彈，最終迫使聯準會採取更多行動並造成更大傷害。

美國5月份消費者物價指數（CPI）月增率較前月的0.4％降至0.1％，低於經濟學家原先預期的月增0.2％；年增率較前月的4.9％降至4.0％，創下2021年3月以來的新低，也低於市場預期的年增4.1％。美國CPI年增幅自2022年6月創下40年新高的9.1％之後已經連續11個月下降。

美國銀行全球研究（BoFAGlobalResearch）周五引述資金流動和資產配置數據供應商新興投資組合基金研究（EmergingPortfolioFundResearch，EPFR）的數據指出，截至6月14日止的一周期間，投資人買入223億美元的股票，並從現金基金贖回379億美元，反映個人投資者的情緒跟隨股市的上漲而升溫。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）8月原油期貨6月16日收盤上漲1.12美元或1.6％至每桶71.93美元，因預期供應縮減的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲0.94美元或1.2％至每桶76.61美元。上周，NYMEX原油上漲2.5％，布蘭特原油上漲2.4％。

俄國能源部長舒里吉諾夫（NikolaiShulginov）表示，今年俄羅斯原油以及凝析油產量預估將減少約2,000萬噸（40萬桶/日），並預期油價可能達到約每桶80美元價位。俄羅斯今年2月宣布將自願減產50萬桶/日，以作為對西方制裁的回應。

美國商品期貨交易委員會6月16日報告顯示，截至6月13日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約原油期貨投機淨多單較前周減少10％至155,074口，創下3個月來的新低。

美國能源部6月15日公佈的每周天然氣庫存數據顯示，截至6月9日當周，美國天然氣庫存較前周增加840億立方英尺至2.634兆立方英尺，相比過去五年的同期平均值為增加840億立方英尺，去年同期為增加940億立方英尺，分析師的預估為增加920億立方英尺。當周美國天然氣庫存較去年同期增加26.5％，較過去五年同期平均值增加15.5％。

截至6月9日當周，美國天然氣日均供應量較前周減少0.6％或6億立方英尺/日，天然氣產量較前周減少0.6％或6億立方英尺/日。來自加拿大的天然氣淨進口量較前周減少0.5％或1億立方英尺/日，對墨西哥的管道天然氣出口較前周減少3.8％或3億立方英尺/日，美國液化天然氣出口到港量較前周減少6億立方英尺/日，至113億立方英尺/日。

根據標普全球普氏的數據，6月8日至6月14日的一周期間，美國天然氣日消費量較前周減少0.6％至671億立方英尺。其中發電部門的天然氣日消費量較前周減少1.0％至358億立方英尺，工業消費量較前周減少0.1％至215億立方英尺，商業/住宅的天然氣消費量較前周減少0.3％至98億立方英尺。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨6月16日全面上漲，7月玉米期貨收盤上漲2.7％至每英斗6.4025美元，7月小麥上漲4％至每英斗6.88美元，7月黃豆上漲2.7％至每英斗14.6650美元。上周，黃豆、小麥、玉米分別上漲5.8％、9.2％、6％，因美歐兩地天氣乾旱威脅作物的影響。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）7月棉花期貨6月16日上漲0.6％至每磅80.10美分，上周下跌2.1％；7月粗糖期貨上漲1.8％至每磅26.09美分，上周上漲4.3％。

美國商品期貨交易委員會6月16日報告顯示，截至6月13日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的芝加哥小麥期貨投機淨部位較前周的-90,684口升至-86,827口。玉米期貨投機淨部位由空翻多至45,092口，創下兩個月來的新高。黃豆投機淨多單較前周增加61％至62,949口，創下5周以來的新高。

法國農業局（FranceAgriMer）6月15日報告表示，法國多處地區本月以來遭遇乾熱天氣的衝擊，引發對玉米以及向日葵等春季作物的擔憂，而已經接近收成的冬季作物如冬麥以及大麥等受到的影響則是較小。報告將2022/23年度法國對歐盟以外地區的小麥出口量預估下調10萬噸至1,020萬噸，較上年度仍將增長16％。

美國農業部6月15日公佈6月2日至6月8日的一周出口銷售數據顯示，自6月起的2023/24年度，小麥一周出口淨銷量為165,000公噸，主要出口市場為墨西哥（47,600公噸）與越南（42,000公噸）。

小麥當周出口裝船量249,700公噸，主要出口市場為墨西哥（60,200公噸）、台灣（57,000公噸）、菲律賓（56,600公噸）與葉門（53,800公噸）。美國農業部6月報告預估2023/24年度小麥出口量將年減6.4％至1,973萬噸。

金屬

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨6月16日全面上漲，7月玉米期貨收盤上漲2.7％至每英斗6.4025美元，7月小麥上漲4％至每英斗6.88美元，7月黃豆上漲2.7％至每英斗14.6650美元。上周，黃豆、小麥、玉米分別上漲5.8％、9.2％、6％，因美歐兩地天氣乾旱威脅作物的影響。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）7月棉花期貨6月16日上漲0.6％至每磅80.10美分，上周下跌2.1％；7月粗糖期貨上漲1.8％至每磅26.09美分，上周上漲4.3％。

美國商品期貨交易委員會6月16日報告顯示，截至6月13日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的芝加哥小麥期貨投機淨部位較前周的-90,684口升至-86,827口。玉米期貨投機淨部位由空翻多至45,092口，創下兩個月來的新高。黃豆投機淨多單較前周增加61％至62,949口，創下5周以來的新高。

法國農業局（FranceAgriMer）6月15日報告表示，法國多處地區本月以來遭遇乾熱天氣的衝擊，引發對玉米以及向日葵等春季作物的擔憂，而已經接近收成的冬季作物如冬麥以及大麥等受到的影響則是較小。報告將2022/23年度法國對歐盟以外地區的小麥出口量預估下調10萬噸至1,020萬噸，較上年度仍將增長16％。

美國農業部6月15日公佈6月2日至6月8日的一周出口銷售數據顯示，自6月起的2023/24年度，小麥一周出口淨銷量為165,000公噸，主要出口市場為墨西哥（47,600公噸）與越南（42,000公噸）。

小麥當周出口裝船量249,700公噸，主要出口市場為墨西哥（60,200公噸）、台灣（57,000公噸）、菲律賓（56,600公噸）與葉門（53,800公噸）。美國農業部6月報告預估2023/24年度小麥出口量將年減6.4％至1,973萬噸。

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