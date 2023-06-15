Fed利率不動 台指期早盤漲近百點

Fed利率決策會議6月暫停升息動作，台指期早盤15日多方買盤回籠，指數開高走揚，盤中一度大漲百點，高點來到17,310點，目前暫報17,280點，上漲81點，成交口數約2.8萬口。

中信投顧分析，聯準會如預期維持政策利率區間於5.00％至5.25％，不過聯準會上調今年GDP成長、上調核心PCE預期、下調失業率預期， 利率點陣圖則全面上調，顯示聯準會認為年至今經濟狀況優於預期，且不滿意通膨放緩進度，研判今年仍有再次升息空間。

統一投顧認為，聯準會利率會議跳過6月決議不升息一次，但下半年可能再升息1～2碼，7月升息機率上升。台積電股東會提及明年是下一波很好的成長，帶動相關CoWos 設備大漲。美國國務卿布林肯敲定18日前往中國進行會談，預期美中關係有望改善。

整體來看，指數自5月下旬以來波段漲幅逾1,500點，與月線乖離近700點，加上外資期貨留倉下降至1.5 萬口，預料短線將轉為高檔震盪，但只要回檔不破月線，中多格局不變。看好產業則維持趨勢題材族群，如AI及高速運算概念、電子下游組裝、汽車零組件及電動車相關，暑假商機的觀光旅遊、航空及娛樂。

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨上漲30點，暫報8,850點、臺灣永續期貨上漲4點，成交價8,769點、半導體30期貨上漲30點，盤中來到4,490點；而國外指數部分，東證期貨小跌4.25點，來到2,294.75點，美國道瓊期貨下跌212點，報價33,943點；美國標普500期貨下跌2點，盤中價格4,370點。