航海大神出手?狂敲長榮航期07二千口大單

PTT法人大戶現蹤，長榮航（2618）14日爆出近42萬張大量，股價大漲9.5％、逼近40元大關，而有網友在PTT上貼出交易明細單，買進長榮航期07（HSFN3）2,000口大單，交易金額高達577萬元，引起眾多網友驚呼「股神一一現形」、「隨手都五百萬在扔的」。

長榮航14日股價開高走高，盤中一度觸及漲停價位，終場大漲3.45元、以39.65元做收，漲幅高達9.53％，成交量更爆出近42萬張大量，成為台股人氣王。

航空雙雄14日股價量價齊揚，引發大批網友關注，其中有網友在PTT上貼出交易明細單，買進長榮航期07（HSFN3）2,000口大單，交易金額高達577萬元，長榮航期07今（14）日總交易量為9,018口，該網友一人即買了2,000口。

此文引起眾多網友驚呼「Ptt法人不是叫假的」、「隨手都五百萬在扔的」、「這位少年股神兩年前靠航運賺了六千萬」、「原來這是當年的航海股神之一一百萬翻到7,900萬當年的那批人都出來了？」、「原來是2年前的海運大神之一….」、「挖靠一出手就買掉今天1/4」、「明天梭哈了，今年就拚這波，跟著航空王飛！」

延伸閱讀

營收亮vs大股東賣壓 網掀長榮航多空論戰

客運升+燃油成本降 群益予華航目標價出爐

航空雙雄噴30萬張大量 航運類指飆近3%