漲多修正 台指期早盤小幅回檔

台指期早盤14日受高檔調節賣壓影響，指數開低拉回，呈現震盪整理架構，盤中低點來到17,133點，所幸在買盤進駐之下，跌幅明顯收斂，一度翻紅向上，目前暫報17,217點，下跌1點，成交口數約3萬口。

群益投顧分析，美5月消費者物價指數（CPI）月增0.1％、年增4.0％，低於預期。儘管原物料價格擴散至服務業售價，對物價有所支撐，但展望未來，美國物價趨勢仍向下。

此外，房屋租金會因遞延效應，對物價貢獻最大，惟預期租金年增率將於第二季反轉，加上近期工資增長放緩，而且景氣下滑，需求降溫，同時運輸瓶頸舒緩，庫存短時間難以全面去化，企業去化庫存降價求售，均有助未來物價增長減弱。

而在貨幣政策方面，Fed對最近銀行業危機表示謹慎，並暗示升息已接近尾聲。在銀行存款流失風險未除，使得Fed在確定升息步伐時將考慮累計收緊、政策滯後，以及經濟和金融發展，預期6月維持現有利率水平機率很高。 關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨上漲10點，暫報8,862點、臺灣生技期貨上漲13點，成交價4,316點、半導體30期貨下跌14點，盤中來到4,465點；而國外指數部分，東證期貨上漲15點，來到2,284點，美國道瓊期貨上漲36點，報價34,150點；美國標普500期貨上漲18.75點，盤中價格4,372點。