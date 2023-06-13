美通膨數據續降 台指期夜盤震盪

美國5月消費者物價指數（CPI）年增率由4.9％降至4％，連續第11次下降，並創2021年3月以來新低，核心CPI年增也由5.5％滑落至5.3％，通膨數據的降溫進一步支持美國聯準會（Fed）6月暫停升息的可能決定，台指期13日夜盤暫時於平盤附近震盪，暫報17,200點。

目前市場共識Fed將採取「跳過」升息的方式，換取更多觀察總經發展的時間，7月以後的升息路徑仍未明朗。但美股市場反映通膨降溫，以及押注聯準會6月暫停升息的利多，四大指數13日早盤齊紅，台灣期交所內的美股三大指數期貨漲跌分歧，道瓊指數期貨、標普500指數期貨分別上漲32點、14.75點，但那斯達克指數期貨轉跌74點；至於英國富時100指數期貨則有3點漲點，暫以7,602點作收。

台股方面，大盤在外資大買377億元的推波助瀾下，加權指數13日盤中將波段高點推升至17,254點，創2022年4月14日以來新高，終場大漲261點，收在17,216點，正式攻破萬七大關，續寫逾一年高點，且成交值放大至3,584.92億元，呈現量價齊揚的局面。期貨方面，外資13日雖在現貨買超377.37億元，但反手減碼1,113口期貨多單，未平倉淨部位達1.95萬口淨多單。此外，小台指期、半導體30期貨盤後各自走揚3點，電子期則下跌0.55點。