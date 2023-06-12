6/12期貨市場掃描

美股

眾所矚目的通膨數據、聯準會（Fed）利率決策即將出爐，讓投資人不敢大意，特斯拉（TeslaInc.）跳漲引發的樂觀情緒於尾盤消退，美國四大指數9日終場僅略微收高。道瓊工業平均指數6月9日終場上漲0.13％（43.17點）、收33,876.78點，創5月1日以來收盤新高；周K線上漲0.34％。那斯達克指數上漲0.16％（20.62點）、收13,259.14點；周K線上漲0.14％。標準普爾500指數上漲0.11％（4.93點）、收4,298.86點，創2022年8月16日以來收盤新高；周K線上漲0.39％，為連續第4周走揚。費城半導體指數上漲0.3％（10.65點）、收3,524.97點；周K線上漲0.67％。

標普500目前已較2022年10月12日的前波收盤低點（3,577.03點）高20.18％；若從前波低上揚20％，就會被市場認定走出熊市領域，暗示新的牛市即將展開。

投資人因漲勢從科技股拓展至其他類股而備感振奮。小型股指標羅素兩千指數（Russell2000）9日雖略跌0.80％，但周K線上漲1.9％。CNBC報導，AXSInvestments執行長GregBassuk指出，悲觀情緒如今有所轉折，經過好一陣子後，投資人終於有了些許確定感。

HorizonInvestments投資長ScottLadner則說，從過去6個月的信貸狀況就可知道，經濟其實比許多人想像的還要具韌性，未來幾周市場將逐漸看清局勢。

聯邦公開市場委員會（FOMC）預定6月13~14日召開貨幣政策會議，屆時Fed將決定是否繼續調高利率、抑或暫停升息。值得注意的是，5月消費者物價指數（CPI）將在6月13日出爐，意味著關鍵通膨數據將在FOMC利率決策前一日公布。經濟學家預測5月CPI將略較前月降溫，但排除能源與食物價格的核心CPI仍恐居高不下。

芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人9日預測，FOMC14日按兵不動的機率來到70.1％、升息一碼的機率只有29.9％。

標普500十一大類股有5個類股走揚，其中資訊科技類股走勢最強、漲幅達0.5％，原物料類股跌勢最重、下跌0.8％。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）7月原油期貨6月9日收盤下跌1.12美元或1.6％至每桶70.17美元，因中國數據較為疲弱，以及擔憂美國夏天開車旺季需求的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌1.17美元或1.5％至每桶74.79美元。上周，NYMEX原油下跌2.2％，布蘭特原油下跌1.8％。美國第二大石油公司雪佛龍（ChevronCorporation）中游事業副總裁帕菲特（ColinParfitt）表示，對全球經濟前景的擔憂是影響油價的主要因素，即使沙國宣布將減產100萬桶/日也難以改變現狀。不過，帕菲特指出，國際油市基本面與去年相同仍舊吃緊，一旦中國的經濟活動開始增溫，預期石油市場的氣氛將會很快完全改觀。

帕菲特也表示，全球天然氣市場自去年俄烏戰爭之後持續吃緊，短中期歐洲仍會是表現最好的市場，因其尋求替代俄羅斯的供應來源，而長期最具增長潛力的地區則是在亞洲。帕菲特表示，雖然天然氣在許多國家被視為是替代燃煤發電的過渡燃料，但他認為在一些領域天然氣將會成為長期燃料的最終選項。

美國能源部6月8日公佈的每周天然氣庫存數據顯示，截至6月2日當周，美國天然氣庫存較前周增加1,040億立方英尺至2.55兆立方英尺，相比過去五年的同期平均值為增加1,000億立方英尺，去年同期為增加990億立方英尺，分析師的預估為增加1,160億立方英尺。當周美國天然氣庫存較去年同期增加28.3％，較過去五年同期平均值增加16.1％。

截至6月2日當周，美國天然氣日均供應量較前周增加0.1％或1億立方英尺/日，天然氣產量較前周減少0.6％或7億立方英尺/日。來自加拿大的天然氣淨進口量較前周增加18.6％或8億立方英尺/日，對墨西哥的管道天然氣出口較前周基本持平，美國液化天然氣出口到港量較前周減少10.5％至119億立方英尺/日。根據標普全球普氏的數據，6月1日至6月7日的一周期間，美國天然氣日消費量較前周增加7.5％至675億立方英尺。其中發電部門的天然氣日消費量較前周增加17.6％至362億立方英尺，工業消費量較前周減少0.3％至215億立方英尺，商業/住宅的天然氣消費量較前周減少5.8％至98億立方英尺。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥與黃豆期貨6月9日上漲，玉米則是下跌。7月玉米期貨收盤下跌1％至每英斗6.0425美元，7月小麥上漲0.6％至每英斗6.3025美元，7月黃豆上漲1.7％至每英斗13.8650美元。上周，玉米下跌0.8％，小麥與黃豆上漲1.8％與2.5％。美國農業部9日公告，出口商報告對目的地未知的地區銷售197,000公噸的黃豆。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）7月棉花期貨6月9日上漲0.2％至每磅81.82美分，上周下跌0.04％；7月粗糖期貨下跌1.8％至每磅25.02美分，上周上漲1.2％。

阿根廷布宜諾斯艾利斯穀物交易所報告表示，阿根廷2022/23年度黃豆產量預估為2,100萬噸，遠低於本年度開始時最初預估的3,600萬噸，主要因為嚴重乾旱的影響。報告也表示，阿根廷黃豆收成進度已經接近94％。阿根廷2023/24年度小麥播種進度則是接近20％，新年度小麥作物產量則預估為1,800萬噸。

美國農業部6月8日公佈5月26日至6月1日的一周出口銷售數據顯示，自6月起的2023/24年度，小麥一周出口淨銷量為234,800公噸，主要出口市場為台灣（56,000公噸）與哥倫比亞（40,800公噸）。小麥當周出口裝船量190,100公噸，主要出口市場為菲律賓（71,500公噸）與墨西哥（44,600公噸）。美國農業部預估2023/24年度小麥出口量將年減6.4％至1,973萬噸。去年9月起的2022/2023年度，美國玉米出口簽約淨銷量為172,700公噸，較前周減少8％，較過去4周均值大幅增加。2023/24年度玉米一周出口簽約銷售淨減少106,800公噸，其中對墨西哥銷售減少119,900公噸。

玉米當周出口裝船量1,244,700公噸，較前周與過去4周均值分別減少13％與4％，主要出口市場為中國大陸（403,400公噸）、墨西哥（276,900公噸）、日本（198,400公噸）與韓國（161,300公噸）。2022/2023年度至今，美國玉米出口量年減40％至3,178萬噸。美國農業部預估本年度玉米出口量將年減25％至4,700萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）8月黃金期貨6月9日收盤下跌1.4美元或0.1％至每盎司1,977.2美元，美元指數上漲0.2％，7月白銀期貨上漲0.3％至每盎司24.41美元。紐約商業交易所（NYMEX）7月鉑金期貨下跌0.1％至每盎司1,012.8美元，9月鈀金期貨下跌3.9％至每盎司1,304.80美元。上周，金銀鉑鈀漲跌幅分別為0.4％、2.8％、0.3％、-7.0％。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）9日黃金持有量減少2.89公噸至931.76公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量減少17.14公噸至14,533.69公噸。

瑞士信貸（CreditSuisse）報告表示，金價近期可能維持在每盎司1,940美元的100日移動平均線價位附近，此處也是今年二月所觸及的低點所在。報告認為，金價上方在每盎司2,063-2,075美元價區已經形成相當明顯的壓力，該區域在2020年、2022年以及今年4月已經3次觸及，但都無法順利突破而回落。在上有壓力、下有支撐的情況下，金價可能還要延續區間整理的型態一段時間。

南非最大資產管理公司之一的加冕基金經理公司（CoronationFundManagers）今年以來削減對鉑金礦商印帕拉鉑金公司（ImpalaPlatinum），以及諾瑟姆鉑金公司（NorthamPlatinum）的持股，也減持全球最大鉑金生產商英美鉑金（AngloAmericanPlatinumLtd.）母公司英美資源（AngloAmerican）的持股，因南非的電力短缺問題對礦商造成壓力。

加冕資源基金經理人斯坦（NicholasStein）以及霍普斯（NicholasHops）表示，該基金減持鉑金礦商的持股，轉而購買鉑金，因預期鉑金價格將會因為南非的生產成本上揚而受益。創紀錄的電力短缺迫使南非企業花費數百萬美元購買發電機燃料，以便生產能夠在輪流停電期間繼續運行。該基金表示，鉑金礦商生產和成本的日益惡化將會在未來3-6個月內反映到財報上，同時也會推高鉑金價格。

該基金預估，鉑金市場將會出現短缺，而另外兩種鉑族金屬鈀和銠則會出現過剩，這會令鉑金的價格表現在鉑族金屬當中居冠。鉑金今年以來的價格下跌約5％，反觀印帕拉鉑金公司以及英美鉑金公司的股價則均下跌約20％，諾瑟姆鉑金公司的股價也下跌了15％。

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