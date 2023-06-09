特斯拉創8個月高 台指期夜盤急拉大漲

美國聯準會（Fed）下周將召開利率決策會議，且5月消費者物價指數（CPI）也將公布，市場焦點轉向總經面，美股四大指數9日早盤以科技股表現相對強勢，那斯達克指數勁揚逾90點，特斯拉大漲創8個月高，輝達（NVIDIA）也漲逾2％，激勵台指期夜盤「90度向上急拉」、勁揚72點，暫報16,958點。

而台灣期交所內的美股三大指數期貨全數上漲，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別上漲18點、6.25點、83點；英國富時100期貨則下挫62點，暫報7,556點。

台積電9日公布5月營收1,765.37億元，月增19.4％、年減4.9％；累計前五月營收約8,330億元，較去年同期衰退1.9％，台積電ADR 9日早盤大漲逾4％、股價突破104.17元。

此外，特斯拉受惠通用汽車繼福特汽車後，也跟進同意使用特斯拉超級充電站網路，市場看好，特斯拉電動車充電系統將成為產業標準，激勵股價9日早盤跳空開高，強漲逾5％，盤中逼近250元大關，創去年10月初以來新高。

期貨商指出，外資賣現貨賣期貨，自營商選擇權略為樂觀，月選呈保守，周選較為悲觀，整體籌碼面較以短期悲觀、中期偏保守呈現；技術面台股則呈現電金雙跌、跌破5日均線，短線台股可能較為保守。