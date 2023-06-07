多頭奮起 台指期早盤大漲百點

台指期早盤7日在美科技股帶動下，多方重啟攻勢，指數開高走高，盤中最高來到16,862點，目前暫報16,860點，上漲114點，成交口數約3.4萬口。

群益投顧表示，投資人觀望FOMC會議與通膨數據，評估經濟衰退風險，美股震盪收高，標普創下9個月新高，以金融與非必需消費品類股表現最佳。而全球原油需求前景的不確定性，蓋過沙特自願減產的利多，油價震盪收低。

美股四大指數止跌反彈，道瓊指數微漲0.03％、Nasdaq指數小漲0.36％，費半指數因AMD及高通走強而上漲1.28％。

本土大型投顧法人認為，隨著iPhone15零組件拉貨旺季即將到來，相關的蘋概供應鏈兼具低本益比、股價低基期等優勢，可望迎來法人資金青睞進駐。此外，受惠暑假旺季的航空、遊戲，以及5月營收亮眼的個股，也是短線關注焦點。

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨上漲112點，暫報8,676點、臺灣生技期貨上漲35點，成交價4,365點；而國外指數部分，東證期貨小跌6點，來到2,219點，美國道瓊期貨下跌25點，報價33,603點；美國標普500期貨上漲10.25點，盤中價格4,290.75點；英國富時100期貨上漲43點，成交價7,639點。