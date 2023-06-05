WWDC前蘋果股價創高 台指期夜盤淡定

美股持續消化上周公布的非農就業報告數據，美股三大指數開盤漲跌互見，而蘋果在開發者大會（WWDC）前夕股價搶跑、率先刷新歷史高，激勵那斯達克指數一度漲逾40點，台指期夜盤則維持在平盤附近震盪，小漲2點，暫報16,685點。

而台灣期交所內的美股三大指數期貨也同樣漲跌不一，標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別上漲14.25點、58點，道瓊指數期貨下跌24點；英國富時100期貨則是小漲30點，暫報7,650點。

蘋果2023年度WWDC將於台灣時間6日凌晨1點登場，首款混合實境（MR）頭戴裝置將亮相，蘋果股價5日率先走揚、上漲近1.5％，盤中最高衝上183.86元，創下歷史新高。

法人分析，蘋果推出MR頭盔，台廠相關供應鏈包括玉晶光、揚明光等可望受惠，而元宇宙指標股宏達電亦有機會「沾光」；此外，9月iPhone15新機亦將登場，台系蘋概股拉獲效應預計本月就會陸續啟動，下半年營運復甦可期，投資人可先關注台積電6日股東會中的談話內容。

根據芝商所FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在下周宣布暫停升息的機率高達75.9％。

輝達（NVIDIA）大漲引動全球AI熱潮，惟瑞士資管機構卻在此時以「AI估值過高」為由，搶先獲利了結部分持股，輝達5日早盤小跌開出，隨後維持在平盤附近震盪，費半指數小跌逾28點，台積電ADR則是下挫逾1.6％。