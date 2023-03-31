3/31期貨市場掃描

美股

美國經濟數據暗示聯準會（Fed）升息循環或許接近尾聲，再加上銀行業帶來的疑慮趨緩，美國四大指數在關鍵的通膨報告出爐前走揚，由半導體類股領軍跳漲。

道瓊工業平均指數3月30日終場上漲0.43％（141.43點）、收32,859.03點，創3月6日以來收盤新高。那斯達克指數上漲0.73％（87.24點）、收12,013.47點，創2月15日以來收盤新高。標準普爾500指數上漲0.57％（23.02點）、收4,050.83點，創2月17日以來收盤新高。費城半導體指數上漲1.62％（51.15點）、收3,208.26點，創2022年4月5日以來收盤新高。

美國30日公布的數據顯示，2022年第四季（10-12月）國內生產毛額（GDP）成長年率從先前估計的2.7％略為下修至2.6％，出口、消費者支出略微減弱是主要原因。另外，截至3月25日為止當周，初次申請失業救濟金人數從前周的191,000人略增至198,000人，高於華爾街日報調查的195,000人，暗示就業市況趨緩。

摩根士丹利全球投資辦公室（MorganStanleyGlobalInvestmentOffice）模型投資組合建構長MikeLoewengart表示，上述數據支持Fed即將結束升息循環的看法。他指出，首次申請失業救濟金人數在GDP數據略微下修之際攀高，暗示Fed緊縮貨幣政策開始發揮效果。不過，大家須謹記，申請失業救濟金人數仍偏低、GDP也還在成長。

值得注意的是，Fed偏好的通膨指標「核心個人消費支出（PCE）物價指數」預定本周五（31日）出爐。投資人將從中尋找通膨的進一步線索。

波士頓聯邦儲備銀行總裁SusanM.Collins30日在全美企業經濟協會（NationalAssociationofBusinessEconomics；NABE）演說時表示，銀行業面臨的壓力，讓人難以判斷怎樣的利率政策才算合適，但再次升息一碼看來似乎很合理。她目前預測，貨幣政策將略微收緊，之後就會一路維持不變到年底。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）5月原油期貨3月30日收盤上漲1.4美元或1.9％至每桶74.37美元，因預期需求成長以及供應減少的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲0.99美元或1.3％至每桶79.27美元。

瑞銀（UBS）報告表示，預期中國原油進口增加，以及俄羅斯生產減少，可望在第二季為油價提供支撐。能源分析公司FGE報告則稱，如果市況符合預期且經濟衰退能夠避免的話，預期第二季油價可望維持在每桶75-85美元區間。

美國能源部3月29日公布，截至3月24日，美國商業原油庫存較前周減少750萬桶至4.737億桶，汽油庫存減少290萬桶至2.267億桶，蒸餾油庫存增加30萬桶至1.167億桶。美國上周原油庫存較過去5年的同期平均值高出6％，汽油與蒸餾油庫存則是較過去5年的同期平均值分別減少4％與9％。

3月24日當周，美國煉油廠日均原油加工量較前周增加43.7萬桶至1,580萬桶，煉油廠產能利用率較前周的88.6％增加至90.3％。汽油日均產量較前周的950萬桶增加至1,000萬桶，蒸餾油日均產量較前周的450萬桶增加至460萬桶。

當周美國原油日均進口量較前周減少84.7萬桶至530萬桶，過去4周的原油日均進口量為600萬桶，較去年同期減少5.8％。汽油日均進口量較前周的47.1萬桶增加至87.3萬桶，蒸餾油日均進口量較前周的22.2萬桶減少至14.6萬桶。汽油日均需求較前周的896萬桶增加至914.5萬桶，相比去年同期為850萬桶。

作為需求的指標，過去4周，美國日均油品供應量為1,970萬桶，較去年同期減少5.1％；其中，汽油日均供應量年增0.6％至880萬桶，蒸餾油日均供應量年減10.1％至370萬桶，航空煤油日均供應量年增7.1％至158.5萬桶。

3月24日當周，美國原油日均產量較前周減少10萬桶至1,220萬桶。美國能源部報告預估，2023年，美國原油日均產量預估將達到1,240萬桶，此將超過2019年1,230萬桶/日的紀錄高點。當周美國原油日均出口量較前周的493.2萬桶減少至458.4萬桶。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨3月30日全面下跌，5月玉米期貨收盤下跌0.2％至每英斗6.4950美元，5月小麥下跌1.8％至每英斗6.9225美元，5月黃豆下跌0.2％至每英斗14.7450美元。期貨經紀商R.J.O！@！Brien&AssociatesLLC市場主管費爾特斯（RichFeltes）表示，俄羅斯的穀物供應仍在持續，且俄羅斯、烏克蘭以及歐洲地區的冬麥收成普遍良好。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）5月棉花期貨3月30日上漲0.9％至每磅83.50美分，5月粗糖期貨上漲3.3％至每磅21.96美分。

加州農民網絡電商平台FarmersBusinessNetwork（FBN）3月29日報導，今年美國玉米種植面積將明顯高於黃豆。FBN首席經濟學家麥克紐（KevinMcNew）表示，該公司的調查顯示今年美國玉米種植面積將達到9,250萬英畝，黃豆種植面積則預估為8,450萬英畝，這對黃豆價格將是利多，對玉米價格則是利空。美國農業部將於31日發布種植意向調查報告。

已經有多個機構發布對今年美國作物的種植面積預估。美國農業雜誌《FarmFutures》的調查顯示，2023年，美國玉米種植面積預估將年減1％至8,767.7萬英畝，黃豆種植面積預估將年增2.5％至8,962萬英畝，小麥種植面積預估將基本持平為4,574萬英畝。

美國伊利諾州商品經紀及研究公司艾倫戴爾（Allendale，Inc.）的年度調查顯示，2023年美國玉米種植面積預估將較上年度的8,856萬英畝增加2.1％至9,041.4萬英畝，低於美國農業部上月在展望論壇上所預估的9,100萬英畝；黃豆種植面積預估較上年度的8,745萬英畝增加0.4％至8,776.8萬英畝，高於美國農業部上月預估的8,750萬英畝；小麥種植面積將較上年度的4,573.8萬英畝增加6.5％至4,870.6萬英畝，低於美國農業部上月預估的4,950萬英畝。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）6月黃金期貨3月30日收盤上漲13.2美元或0.7％至每盎司1,997.7美元，美元指數下跌0.5％，5月白銀期貨上漲2.2％至每盎司23.989美元。紐約商業交易所（NYMEX）7月鉑金期貨上漲2％至每盎司996.9美元，6月鈀金期貨上漲1.8％至每盎司1,463.60美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）30日黃金持有量增加1.74公噸至929.47公噸，創下5個月來的新高。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量增加17.15公噸至14,327.31公噸。

蒙特利爾銀行資本市場（BMOCapitalMarkets）報告表示，在金融市場不確定性擔憂的影響下，投資人將會持續青睞避險資產，預期黃金需求也將因此維持強勁，未來3個月金價將有望上漲至每盎司2,000美元價位。

該行將2023年平均金價的預估較原先上調13％至每盎司1,906美元，並預期今年金價的高點將落在第三季，第三季的平均金價可以達到每盎司1,950美元，此較原先的預估也上調了17％。該行也將長期平均金價的預估上調7％至每盎司1,500美元。

該行也將2023年平均銀價的預估上調8％至每盎司22美元，高點同樣預期將落在第三季，第三季的平均銀價預估為每盎司22.30美元，較原先的預估上調了9％。該行也將長期平均銀價的預估上調5％至每盎司21美元。

報告表示，長期來看，白銀工業需求的展望仍然是樂觀的，主要受到5G基礎建設推進、電動車市場增長、消費電子產品市場維持強勁，以及太陽能發電裝機量持續加速的帶動。

該行將今年全球經濟成長率的預估從2.3％上調至2.5％，主要因為美國與加拿大的經濟數據強勁，而歐元區與英國則是稍微擺脫可能陷入深度衰退的擔憂。不過，全球市場仍將面臨持續的不確定性，特別是在銀行危機爆發之後，全球陷入經濟衰退的風險更加升高。報告表示，如果美國信貸出現收緊的跡象，該行可能就會重新檢視對全球經濟的評估。

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