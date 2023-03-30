避險情緒消退 台指期隨美股續揚

歐美銀行風波漸入尾聲，美國政府擬針對資產規模1,000億～2,500億美元間的中型銀行祭出新的監管規定，與此同時，經濟衰退的隱憂與企業首季財報利空持續環繞市場，不過美股主要指數30日仍舊向上開高，帶動台指期夜盤續漲68點，暫報15,885點。

美國商務部30日公布去年第四季國內生產（GDP）年增率終值下修至2.6％，低於預期，部分經濟學家認為，美國今年首季受到聯準會（Fed）積極升息影響，經濟成長放緩，目前預估中位數為1.7％；至於美國上周初請失業金人數為19.8萬人，也高於市場預期。

台灣期交所內的美股三大指數期貨30日同步走高，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報76點、25.5點與105點；至於英國富時100指數期貨也有40點漲點，暫以7,617點作收。

台股方面，大盤在清明長假前夕，買盤縮手觀望，不過美光、英特爾等重量級美企財測樂觀，激勵半導體類股集體回神，率領指數終場上漲79點，以15,849點作收，重返5日線上。期貨方面，外資30日續買105.5億元，並同步加碼1,991口期貨多單，未平倉淨部位達9,630口淨多單。此外，小台指期、電子期及半導體30期貨盤後依續走揚45點、1.8點、28點。