美債殖利率攀高、科技股續弱 台指期平盤震盪

美國矽谷銀行被第一公民銀行收購，穩住恐慌情緒，惟美債殖利率持續攀升，市場擔憂美國聯準會（Fed）升息恐將使經濟陷入衰退，在科技股續弱下，美股四大指數28日僅道瓊指數「一枝獨秀」，標普500、那斯達克、費半指數齊挫，台指期夜盤則維持在平盤附近震盪，暫報15,688點。

美股四大指數28日開盤漲跌互見，道瓊指數開高大漲，盤中漲逾百點，那斯達克及費半指數卻同步大幅回檔；而台灣期交所內的美股三大指數期貨走勢也相同，道瓊指數期貨上漲10點，標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨則分別下挫5點與85點。

台股在清明連假前夕獲利回吐賣壓沉重，加上美股科技類股回檔，加權指數28日獨自走弱，「萬六」持續卡關，台指期夜盤表現則維持在平盤附近、震盪小跌。法人指出，台股節前賣壓沉重，預期本周來加權指數將維持橫盤震盪格局，難有大漲或大跌之劇烈波動。

歐美銀行風暴在政府積極介入下暫時平息，市場對金融危機的擔憂有所緩解，不過，美國2年期公債殖利率28日卻重返4％以上，顯示投資人對經濟衰退的擔憂仍存，讓Fed 5月升息決策備受矚目，而德意志銀行等其餘歐洲銀行後續發展，也是市場關注焦點。