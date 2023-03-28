3/28期貨市場掃描

美股

美股周一漲跌互見，第一公民銀行收購矽谷銀行使得銀行股壓力緩解，提振金融類股上漲1.4％，帶動道瓊指數與標普500指數收高；但美債殖利率也因此攀升則是使得對利率敏感的科技股與增長股承壓，那斯達克指數與費城半導體指數雙雙收低。此外，油價大漲5％則是提振標普能源類股上漲2.1％。

道瓊工業平均指數3月27日終場上漲0.60％（194.55點）、收32,432.08點。標準普爾500指數上漲0.16％（6.54點）、收3,977.53點。那斯達克指數下跌0.47％（55.12點）、收11,768.84點。費城半導體指數下跌1.21％（37.69點）、收3,083.57點。

道瓊指數占比達到5％以上的權重股當中，聯合健康保險（權重9.73％）上漲1.24％，高盛（權重6.39％）上漲1.91％，家得寶（權重5.79％）下跌0.62％，微軟（權重5.74％）下跌1.49％，麥當勞（權重5.55％）上漲0.93％。

美國聯邦存款保險公司（FDIC）公告表示，與第一公民銀行（First-CitizensBank&TrustCompany）就矽谷銀行（SiliconValleyBridgeBank）的所有存款和貸款簽訂了購買和承擔協議，3月27日起，矽谷銀行原有的17家分行將作為第一公民銀行的分行繼續營運。第一公民銀行周一股價大漲47％。

摩根士丹利（MorganStanley）首席美國股票策略師兼投資長威爾森（MichaelWilson）表示，在銀行部門爆發危機之後，原先的盈餘目標顯得有些高估，這恐將使得股市面臨進一步下滑的風險。

摩根大通全球市場策略師貝爾（MichaelBell）則表示，投資人關心對銀行系統的擔憂將在多大程度上導致信貸進一步收緊，這將決定股市的前景。美國和歐洲經濟衰退的風險都有所上升，而根據歷史經驗，經濟低迷對股票市場絕對不是好消息。

上周五，德國最大商業銀行德意志銀行（DeutscheBank）違約保險成本飆升重創股價，反映德銀債券違約保險成本的信用違約交換（CDS）升至200個基點以上，創2019年初來新高。ZayeCapitalMarkets投資長阿斯蘭（NaeemAslam）表示，當前歐洲銀行的CDS水平只略低於2013年的歐債危機時期，如果CDS沒有回落至正常水平的話，預期未來幾天股票市場還將會受到拖累。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）5月原油期貨3月27日收盤上漲3.55美元或5.1％至每桶72.81美元，因銀行擔憂有所緩解，以及伊拉克北方庫德族自治區原油供應擔憂的影響；歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲3.13美元或4.2％至每桶78.12美元。

在一項仲裁確認運輸原油需要伊拉克中央政府的同意之後，土耳其方面已經暫停來自伊拉克北方庫德族自治區基爾庫克（Kirkuk）的油管運輸，受影響的原油約45萬桶/日。AgainCapitalLLC合夥人基爾達夫（JohnKilduff）表示，如此數量的供應是石油市場難以承受的損失，特別是未來庫德族地區也可能因此爭議而減產。

全球第三大油田服務公司貝克休斯（BakerHughesInc.）報告表示，截至3月24日，美國石油與天然氣探勘井數量較前周增加4座至758座。其中，主要用於頁岩油氣開採的水平探勘井數量較前周持平為692座。探勘活動的增減會反映未來的石油產量，通常有3-6個月的落差，貝克休斯統計的探勘井是指為開發以及探勘新油氣儲藏所設的鑽井（鑽機）數量。

私人避險基金公司安德蘭資本管理（AndurandCapitalManagement）創辦人兼投資長安德蘭（PierreAndurand）表示，油價仍處於長期的多頭當中，稱全球石油需求要到2030年才會觸頂，約達到每日1.1億桶水平，而此後也只會緩慢下滑。高盛（GoldmanSachs）分析師庫里（JeffreyCurrie）最新報告則是將年底布蘭特原油的價格預估從每桶100美元下調至每桶94美元，稱經濟擔憂加重的影響。

貝克休斯的數據顯示，截至3月24日，美國石油探勘井數量較前周增加4座至593座，為6周以來首度增加；天然氣探勘井數量較前周持平為162座。與去年同期相比，美國石油探勘井數量增加62座，天然氣探勘井數量增加25座，水平探勘井數量增加82座。美國能源部數據顯示，截至3月17日當周，美國原油日均產量較前周增加10萬桶至1,230萬桶，平近3年以來的新高。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨3月27日全面上漲，因美元回落有助美國農產品的出口競爭力，以及作物種植面積不確定的影響，市場等待美國農業部的報告出爐。5月玉米期貨收盤上漲0.8％至每英斗6.4825美元，5月小麥上漲1.4％至每英斗6.98美元，5月黃豆上漲1％至每英斗14.4225美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）5月棉花期貨3月27日上漲3.9％至每磅79.52美分，5月粗糖期貨上漲0.5％至每磅20.93美分。

美國農業雜誌《FarmFutures》3月24日發布的調查顯示，2023年，美國玉米種植面積預估將年減1％至8,767.7萬英畝，黃豆種植面積預估將年增2.5％至8,962萬英畝，小麥種植面積預估將基本持平為4,574萬英畝。其中，冬麥種植面積估年增3.4％至3,442萬英畝，春麥種植面積則預估將年減6.3％至1,015萬英畝，杜蘭小麥種植面積預估年減28％至117.5萬英畝。美國農業部將於31日發布種植意向調查報告。

美國伊利諾州商品經紀及研究公司艾倫戴爾（Allendale，Inc.）發布的年度調查顯示，2023年美國玉米種植面積預估將較上年度的8,856萬英畝增加2.1％至9,041.4萬英畝，低於美國農業部上月在展望論壇上所預估的9,100萬英畝；黃豆種植面積預估較上年度的8,745萬英畝增加0.4％至8,776.8萬英畝，高於美國農業部上月預估的8,750萬英畝。

艾倫戴爾的調查報告也預估美國小麥種植面積將較上年度的4,573.8萬英畝增加6.5％至4,870.6萬英畝，低於美國農業部上月預估的4,950萬英畝。其中，冬麥種植面積預估將較上年度的3,327萬英畝增加9.8％至3,652.4萬英畝，低於美國農業部上月預估的3,695萬英畝。春麥種植面積預估為1,060.7萬英畝，杜蘭小麥種植面積預估為157.5萬英畝。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨3月27日收盤下跌30美元或1.5％至每盎司1,953.8美元，因銀行擔憂緩解促使美債殖利率回升的影響；美元指數下跌0.3％，5月白銀期貨下跌0.8％至每盎司23.145美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨下跌0.7％至每盎司977.1美元，6月鈀金期貨下跌0.7％至每盎司1,404.10美元。

美國聯邦存款保險公司（FDIC）公告表示，與第一公民銀行（First-CitizensBank&TrustCompany）就矽谷銀行（SiliconValleyBridgeBank）的所有存款和貸款簽訂了購買和承擔協議，3月27日起，矽谷銀行原有的17家分行將作為第一公民銀行的分行繼續營運。

外匯交易經紀商富拓外匯（ForexTime，FXTM）資深分析師奧圖努加（LukmanOtunuga）表示，每盎司2,000美元將是金價的一個重要分水嶺，如果金價無法克服此一整數關卡的話，可能會重新回落至每盎司1,935-1,955美元區間；而如果金價站上2,000美元，就將上探每盎司2,070-2,075美元的歷史高點。

戴阿德利安資產管理公司（AdrianDayAssetManagement）執行長戴阿德利安（AdrianDay）認為，聯準會上周的升息已經是最後一次了，稱在經濟擔憂以及金融系統脆弱之際，聯準會是不可能繼續升息的，而這對黃金來說將是多頭的訊號。

Barchart.com資深技術分析師紐森（DarnNewsom）表示，雖然美元指數仍處於上升軌道，但市場預期降息可能很快到來。芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》3月24日的數據顯示，5月以及6月份聯準會將維持利率不變，而7月份將降息一碼的預期已經超過90％。

外匯經紀商萬達公司（Oanda）資深市場分析師鄂藍（CraigErlam）表示，預期未來幾個月金價仍將維持強勁的表現，因美國利率已經接近峰值，並且在銀行危機的影響下，降息的時機有可能會比原先預期的更快到來，特別是這些因素也將引導美元匯價走低。

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