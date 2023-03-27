第一公民銀行收購SVB 美股反彈 台指期仍續跌

美國第一公民銀行同意收購矽谷銀行，提振市場情緒，也稍微緩解先前因德意志銀行所引發的擔憂，美股四大指數27日集體走揚，道瓊指數盤中大漲逾200點，台指期夜盤卻走弱，下跌53點，暫報15,776點。

外媒指出，第一公民銀行將正式自聯邦存款保險公司（FDIC）手中收購矽谷銀行，承接矽谷銀行所有存款及貸款；此外，也有消息指出美國當局正考慮擴大銀行緊急貸款工具，有望為第一共和銀行爭取更多時間來鞏固其資產負債表。

上述種種利多均為美股帶來信心加持，市場在經過周末的冷靜後，美股27日迎來反彈，道瓊指數勁揚逾220點，那斯達克指數則上漲逾50點；而台灣期交所內的美股三大指數期貨則是漲跌互見，道瓊指數期貨、標普500指數期貨上漲111點、10.25點，那斯達克100指數期貨下挫5點。

不過，與台股關聯性高的美股費半指數27日早盤開高後一度翻黑，目前漲勢也相對平淡，台指期27日夜盤也走跌，再擴大與現貨價逆價差。

美國經濟評議會將於28日公布3月消費者信心指數，市場認為，該數據將具有具前瞻性，而近期歐美地區頻傳的地區性銀行倒閉事件，也可能使該數據出現惡化。

此外，美國本周也將有多項經濟數據公布，31日將公布2月個人消費支出（PCE）物價指數報告，市場預期，通膨率持續緩步降溫，年增幅度為5.1％，較1月前值的5.4％小幅回落，而該數據的表現，也可能影響美國聯準會（Fed）5月之升息決策。