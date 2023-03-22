3/22期貨市場掃描

美股

受到美國財政部長葉倫（JanetYellen）承諾會阻止銀行危機進一步蔓延的激勵，美國四大指數在聯準會（Fed）發布利率決策前夕全面走強。

道瓊工業平均指數3月21日終場上漲0.98％（316.02點）、收32,560.60點。那斯達克指數上漲1.58％（184.57點）、收11,860.11點。標準普爾500指數上漲1.3％（51.3點）、收4,002.87點。費城半導體指數上漲0.07％（2.17點）、收3,116.89點。葉倫21日對美國銀行家協會（AmericanBankersAssociation）發表演說時誓言，政府會在必要時對小型銀行存款人提供更多支持，但當局最近採取行動後，「局勢已經逐漸止穩」。市場謠傳，財政部考慮提高銀行存款的保障，也讓投資人感到振奮。

瑞士當局甫於周日（19日）稍早介入，要求瑞銀（UBS）斥資30億瑞郎收購陷入財務困境的對手瑞士信貸（CreditSuisse），以防出現失序崩潰事件。

瑞銀、瑞信合併消息一出，Fed19日隨即宣布將與加拿大央行（BankofCanada）、英格蘭銀行（BankofEngland）、日本銀行（BankofJapan）、歐洲央行（EuropeanCentralBank）及瑞士國家銀行（SwissNationalBank）建立常設的美元交換機制，偕同提升市場流動性。

面臨擠兌風暴的區域銀行FirstRepublicBank（FRC）在股價連崩數日後，終於在葉倫談話後反彈，終場飆漲29.47％、收15.77美元。FRC近日獲得全美11大銀行存入300億美元以提振市場信心，華爾街日報日前還引述消息稱摩根大通（JPMorganChase）執行長JamieDimon正在跟大銀行探討如何提升FRC資本水位。其他區域銀行類股同步跳高。PacWestBancorp、KeyCorp、U.S.Bancorp分別大漲18.77％、9.34％、8.91％。KBW地區性銀行指數（KBWNasdaqRegionalBankingIndex）也勁揚4.81％、收98.24點。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）5月原油期貨3月21日收盤上漲1.85美元或2.7％至每桶69.67美元，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲1.53美元或2.1％至每桶75.32美元。CityIndex資深金融市場分析師辛科塔（FionaCincotta）表示，市場對銀行危機可能導致經濟衰退的擔憂緩解，也令石油需求的前景展望有所改善，令油價反彈脫離15個月來的新低。

中國海關3月20日公布的數據顯示，2023年1-2月，大陸自俄羅斯進口原油1,568萬噸或194萬桶/日，較去年同期的157萬桶/日增加23.8％，俄羅斯也取代沙烏地阿拉伯成為中國最大的原油進口來源國。1-2月，大陸自沙國進口原油1,392萬噸或172萬桶/日，較去年同期的181萬桶/日減少5％。

2022年，沙國是中國大陸最大原油進口來源國，大陸去年自沙國進口原油8,749萬噸或175萬桶/日，居次的俄羅斯原油進口量則為8,620萬噸。在俄羅斯原油遭遇西方的制裁之後，中國與印度已經成為俄羅斯原油最重要的出口市場。

美國能源部公布的數據顯示，3月20日全美普通汽油平均零售價格為每加侖3.422美元，較前周下跌3.4美分，較去年同期下跌81.7美分。各地區零售汽油均價多數下跌，西岸地區的零售汽油均價最高達每加侖4.365美元，較前周下跌3.7美分，較去年同期下跌85.7美分；墨西哥灣地區的零售汽油均價最低為每加侖3.022美元，較前周下跌6.5美分，較去年同期下跌91.7美分。

美國能源部預估今年零售汽油均價為每加侖3.57美元，較去年均價每加侖3.97美元回落。美國能源部也預估今年美國原油日均產量將達到創新高的1,240萬桶，略超過2019年1,230萬桶/日的紀錄高點。

根據即時追蹤全美加油站汽油價格的GasBuddy網站數據，3月20日全美零售汽油均價較前周下跌4.2美分至每加侖3.40美元，較一個月前上漲4.3美分，較去年同期下跌82.9美分。GasBuddy預估，至5月底前，全美零售汽油均價可能上漲每加侖25-40美分，主要因為煉油廠轉換至成本較高的夏季汽油的影響。美國環保署對夏季汽油有較為純淨的環保要求，也導致較高的油價，而冬季汽油為改善冷起動特性則含有較多低成本與低沸點的丁烷等物質。

農產品

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）5月棉花期貨3月21日上漲0.8％至每磅77.85美分，5月粗糖期貨上漲1.6％至每磅20.80美分。

美國農業部作物報告顯示，截至3月20日，美國最大冬麥產地堪薩斯州的冬麥作物長勢優良的比率為19％，較上周增加2個百分點。報告表示，冬麥作物仍受到乾旱的威脅，美國冬麥產區仍有53％受旱，較前周減少2個百分點。第二大冬麥產地德州冬麥作物長勢優良的比率則是較前一周的17％增加至23％，奧克拉荷馬州冬麥作物長勢優良的比率則是較前一周的30％下滑至29％。

美國農業部3月20日公佈的每周出口檢定報告顯示，截至3月16日當周，美國小麥一周出口檢定量為374,224公噸，佔穀物出口總量的16％；較前周增加46％，較上年同期增加12％，最大出口市場為中國大陸（68,249公噸）。自去年6月起的2022/23年度小麥累計出口量年減2％至16,286,008公噸。美國農業部3月報告預估2022/23年度小麥出口量將年減70萬噸至2,110萬噸。

截至3月16日當周，美國玉米一周出口檢定量為1,188,666公噸，佔穀物出口總量的50％；較前周增加17％，較上年同期減少21％，主要出口市場為墨西哥（314,332公噸）、日本（305,074公噸）與中國大陸（201,906公噸）。自去年9月起的2022/23年度，美國玉米出口檢定量年減36％至17,523,428公噸。美國農業部3月報告將本年度玉米出口量預估較前月下調190萬噸至4,700萬噸。

美國黃豆截至3月16日為止的一周出口檢定量為716,618公噸，佔穀物出口總量的30％；較前周增加13％，較上年同期增加29％，最大出口市場為中國大陸（406,066公噸）。自去年9月起的2022/23年度，美國黃豆出口檢定量年增3％至44,061,650公噸。美國農業部3月報告將本年度黃豆出口量預估較前月上調68萬噸至5,480萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨3月21日收盤下跌41.7美元或2.1％至每盎司1,941.1美元，因美股以及美債殖利率回升，降低黃金的避險需求；美元指數下跌0.1％，5月白銀期貨下跌1％至每盎司22.425美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨下跌2％至每盎司976.7美元，6月鈀金期貨上漲1.3％至每盎司1,383.10美元。

CIBCCapitalMarkets首席分析師申菲爾德（AveryShenfeld）表示，市場預期聯準會今年內降息的機率不高，推動公債殖利率重新上揚；投資人普遍認為聯準會將再升息1-2次，然後維持幾個季度。不過，他認為今年秋季溫和降息的可能性很大，特別是如果經濟陷入混亂，需要大幅下調利率的可能性更不容忽視。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）21日黃金持有量增加2.03公噸至923.11公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量減少24.30公噸至14,263.00公噸。

景順投信（Invesco）首席全球市場策略師胡珀（KristinaHooper）表示，紐約黃金期貨周一盤中一度突破每盎司2,000美元價位，創下一年以來的新高，或預示金價今年的表現將會持續強勁。不過，金價能否再創歷史新高，央行的貨幣政策以及銀行危機的發展仍將扮演舉足輕重的角色。金價去年3月創下歷史新高至每盎司2,078.80美元，主要因為俄烏戰爭帶動避險需求攀升的影響。

胡珀表示，無論金價是否能夠持續站穩在每盎司2,000美元以上的價位，金價都仍具有一些支撐因素，除了金融市場的不確定性之外，聯準會的貨幣緊縮也可能暫時中止，最快本周聯準會就有可能暫停升息，芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》顯示，本周聯準會升息一碼的機率為87％，暫停升息的機率為13％。

運用區塊鏈技術購買黃金的鬥牛士黃金科技公司（MatadorGoldTechnologies）執行長索尼（DevenSoni）表示，在通膨高漲以及股市疲軟的現實之下，零售投資人將會傾向於擁抱黃金，稱許多投資人對市場的反應有所延遲，因此2023年將是黃金市場可以有所表現的一年。

※本文章由群益期貨授權提供，欲觀看更多期貨市場資訊，可至群益期貨網站。