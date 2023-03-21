FOMC會議登場 台指期開高走高

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）為期兩日的政策會議正式展開，在銀行倒閉潮的壓力下，華爾街押注本次會議將升息1碼，基準利率區間來到4.75％～5％，續寫2008年金融海嘯以來新高，美股在消化金融業危機利空後，主要指數21日早盤繼續反彈，台指期夜盤上漲逾百點，暫報15,558點。

美國矽谷銀行及第一共和銀行分別由監管機構及大型銀行介入救援後，瑞士信貸也由瑞銀接手，全球六大央行透過美元互換協議操作增強流動性，銀行業危機的擔憂持續減弱，台灣期交所內的美股三大指數期貨21日同步走強，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨依序上漲280點、39.75點與125點；至於英國富時100指數期貨也有114點漲點，暫以7,531點作收。

台股方面，大盤21日在金融股止跌反彈，以及權王台積電緩步攀升的帶動下，成功站回15,500點關卡及10日均線，不過FOMC會議來臨，並將公布今年首份經濟預測摘要（SEP），其中包括利率預測點陣圖，以及經濟成長及通膨預測，盤面觀望氣氛轉濃，上檔追價買盤力度受到牽制，終場漲點收斂至93點，以15,513點作收。期貨方面，外資21日續賣28.85億元，並反手加碼1,341口期貨多單，未平倉淨部位達9,959口淨多單。此外，小台指期、電子期及半導體30期貨盤後依續走揚77點、5.85點、17點。