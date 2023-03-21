3/21期貨市場掃描

美股

受到瑞士當局介入撮合瑞銀（UBSAG）併購瑞士信貸（CreditSuisse）、大西洋兩岸央行攜手提振美元流動性以及美國國會考慮提高存款保險上限的激勵，美國四大指數全面走高。

道瓊工業平均指數3月20日終場上漲1.2％（382.60點）、收32,244.58點。那斯達克指數上漲0.39％（45.02點）、收11,675.54點。標準普爾500指數上漲0.89％（34.93點）、收3,951.57點。費城半導體指數上漲1.01％（31.19點）、收3,114.71點。

瑞士當周日（19日）稍早介入，要求瑞銀（UBS）斥資30億瑞郎收購陷入財務困境的對手瑞信，以防出現失序崩潰事件。瑞信ADR聞訊慘崩52.99％、收0.9449美元。瑞銀ADR則勁揚3.3％、收18.80美元。瑞銀、瑞信合併消息一出，聯準會（Fed）19日隨即宣布將與加拿大央行（BankofCanada）、英格蘭銀行（BankofEngland）、日本銀行（BankofJapan）、歐洲央行（EuropeanCentralBank）及瑞士國家銀行（SwissNationalBank）建立常設的美元交換機制，偕同提升市場流動性。

矽谷銀行（SiliconValleyBank）、SignatureBank本（3）月稍早接連崩潰，衝擊銀行類股慘崩，也引發Fed積極升息恐導致經濟衰退的疑慮。不過，LPLFinancial全球策略長QuincyKrosby說，雖然部分銀行股20日仍續跌，其疲弱的走勢似乎獲得控制，並未繼續往外蔓延。

聯邦存款保險公司（FDIC）19日宣布，NewYorkCommunityBancorp子公司FlagstarBank將收購SignatureBank的存款、貸款及40家分行。NewYorkCommunityBancorp聞訊飆漲31.65％、收8.61美元。

然而，面臨擠兌風暴的區域銀行FirstRepublicBank（FRC）雖獲得全美11大銀行存入300億美元、試圖提振市場信心，股價20日仍因信評遭降、大銀行準備提出全新紓困案，暗示該行體質仍不穩而崩潰47.11％、收12.18美元。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）5月原油期貨3月20日收盤上漲0.89美元或1.3％至每桶67.82美元，因銀行危機稍緩以及股市回升的帶動，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲0.82美元或1.1％至每桶73.79美元。瑞銀集團（UBSGroup）將收購瑞士信貸（CreditSuisseGroup）以防止信心危機蔓延，瑞士央行也將向瑞銀提供1,000億瑞郎的流動性支援。

全球第三大油田服務公司貝克休斯（BakerHughesInc.）報告表示，截至3月17日，美國石油與天然氣探勘井數量較前周增加8座至754座。其中，主要用於頁岩油氣開採的水平探勘井數量較前周持平為692座。探勘活動的增減會反映未來的石油產量，通常有3-6個月的落差，貝克休斯統計的探勘井是指為開發以及探勘新油氣儲藏所設的鑽井（鑽機）數量。

貝克休斯的數據顯示，截至3月17日，美國石油探勘井數量較前周減少1座至589座，為連續第5周減少；天然氣探勘井數量較前周增加9座至162座。與去年同期相比，美國石油探勘井數量增加65座，天然氣探勘井數量增加25座，水平探勘井數量增加86座。美國能源部數據顯示，截至3月10日當周，美國原油日均產量較前周持平為1,230萬桶。

在美國最大產油州德州，油氣探勘井數量較前周增加5座至371座，緊鄰德州上方的奧克拉荷馬州油氣探勘井數量較前周增加1座至62座，新墨西哥州油氣探勘井數量較前周增加3座至106座，路易斯安那州油氣探勘井數量較前周減少2座至57座，北達科他州油氣探勘井數量較前周持平為41座。最大頁岩油產地、盤據西德州與新墨西哥州東南部的二疊紀盆地石油探勘井數量較前周增加7座至350座。

美國能源部3月報告預估，2023年美國原油日均產量將達到創新高的1,240萬桶，略超過2019年1,230萬桶/日的紀錄高點，但較前月報告的預估下調10萬桶/日。美國頁岩油生產商先鋒自然資源公司（PioneerNaturalResources）執行長薛菲爾德（ScottSheffield）表示，美國原油產量可能要花費2-3年的時間才能恢復到疫情前1,300萬桶/日的紀錄水平。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨3月20日上漲，小麥與玉米則是下跌，因黑海穀物協議延長60天令供應得以持續的影響。5月玉米期貨收盤下跌0.2％至每英斗6.33美元，5月小麥下跌1.4％至每英斗7.0075美元，5月黃豆上漲0.6％至每英斗14.86美元，主要受到油價上漲的帶動。黃豆油是生質柴油的原料。

普氏能源資訊報導，中國黃豆進口報價跌至2018年以來的新低，主要因為巴西黃豆收成令市場的供應增加，以及大陸國內需求疲弱導致豆粕價格下跌令壓榨利潤轉負，迫使中國黃豆家工商減少進口的影響。市場專家預估，上周巴西黃豆銷售約達到600-700萬噸，可望創下今年1月以來的單周新高。

根據普氏的報價，3月17日，大陸黃豆進口CFR（成本加運費，CostandFreight）基差報價是比芝加哥期貨交易所5月黃豆期貨高出76美分/英斗，較前一天下跌23美分或23％，較前一周則是下跌37％。3月17日，大陸現貨豆粕價格報每噸3,940元人民幣，則是創下8個月來的新低，過去一個月來累計下跌了11.5％。

中國政府也在政策上鼓勵種植以及降低對進口黃豆的依賴。2022年，中國黃豆產量首次達到2,000萬噸。大陸農業農村部種植業管理司副司長劉莉華表示，為了穩定今年黃豆生產，政府推出了一籃子支持政策，包括完善生產者補貼政策；加大產糧大縣獎勵力度；擴大東北地區耕地輪作實施面積；擴大黃淮海、西南、長江中下游和西北地區黃豆玉米帶狀復合種植示範面積；加快組織黃豆收儲，做好產銷銜接等。

中國海關的數據顯示，2023年1-2月，大陸黃豆進口量年增16％至1,617萬噸，創下歷來的同期新高。分析師指出，2022年由於壓榨利潤低迷以及國內消費疲軟，中國黃豆進口需求減弱。不過，2023年中國黃豆進口需求有望恢復性增長，因為壓榨利潤改善、飼料需求增加，國儲庫存也需要補充。業內人士估計，在2022年中國政府舉行多輪國儲黃豆競價銷售後，2023年將需要補充多達700萬噸的國儲庫存。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨3月20日收盤上漲9.3美元或0.5％至每盎司1,982.8美元，續創去年4月以來的近一年新高；美元指數下跌0.5％，5月白銀期貨上漲0.8％至每盎司22.646美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨上漲1.8％至每盎司996.8美元，6月鈀金期貨上漲1.1％至每盎司1,400.60美元。

戴阿德利安資產管理公司（AdrianDayAssetManagement）執行長戴阿德利安（AdrianDay）表示，金價可能將會迎來強而有力的多頭市場，因聯準會為了應對銀行危機，可能將會放棄量化緊縮。此前，許多分析師就指出，聯準會的貨幣政策將會持續緊縮，一直到出了問題為止，而問題現在已經出現了。

量化緊縮（QuantitativeTightening，QT）就是把聯準會在量化寬鬆（QuantitativeEasing，QE）時期擴大的資產負債表規模予以縮小，目的是調節經濟過熱或是抑制通貨膨脹。聯準會在2020年3月新冠疫情期間重啟QE政策之後，推升資產負債表最高來到8.9兆美元；而為了抑制通貨膨脹，聯準會於2022年6月啟動QT，帶領資產負債表下降至2023年2月的8.4兆美元。

鳳凰期貨期權公司（PhoenixFuturesandOptionsLLC）董事長格雷迪（KevinGrady）表示，雖然現在市場仍較多預期本周聯準會仍將升息一碼，但他認為聯準會不升息的機率其實比市場所預期的更高，主要是在銀行危機已經不只局限於美國的情況下，聯準會不會想要給市場更多的壓力，如果再升息一碼的話，難保不會有下一家銀行被推上刀口。

芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》17日的數據顯示，3月22日聯準會維持利率不變的機率為38％，升息一碼的機率為62％；相比一周以前，市場對利率維持不變的預期為零，升息一碼與兩碼的預期則分別為60％與40％。歐洲央行上周（16日）則是決議升息兩碼。

SIA財富管理公司（SIAWealthManagement）首席市場策略師席斯基（ColinCieszynski）表示，金價可能將會出現較大的震盪，一切都取決於聯準會的貨幣政策，以及投資人的信心是否恢復。如果聯準會的立場轉向鴿派，金價將可望受益，反之則金價仍會承壓；而在另一方面，如果當前投資人脆弱的信心出現改善，金價也可能有所回落。

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