觀望氣氛濃 台指期止穩尋生機

歐美金融危機餘波未平，市場持續關注事態發展，本周聯準會（Fed）也將召開3月利率決策會議，並公布今年首份經濟預測摘要（SEP），市場普遍預期3月升息1碼，美股主要指數期貨20日早盤漲跌互見，台指期夜盤反彈26點，暫報15,395點。

瑞銀宣布將以30億瑞朗收購瑞士信貸，瑞信股票與債券持續遭到拋售，股價20日早盤再度崩跌五成以上，且總額160億瑞朗的「AT1債券」減計為零，引發大量債券持有人不滿；根據統計，國內金融及保險業對瑞信債券曝險約1,550億元，影響有限。

台灣期交所內的美股指數期貨20日走勢分歧，道瓊指數期貨及標普500指數期貨分別上漲321點、20.75點，那斯達克100指數期貨則下跌60點；至於英國富時100指數期貨也有63點漲點，暫以7,373點作收。

台股方面，多空陷入膠著狀態， 大盤技術面雖呈現弱勢，但回測頸線15,152點後再攻並站上5日線，已有初步止跌訊號，市場靜待Fed本周會議結果，加權指數20日缺乏權值股點火，終場下跌32點，收在15,419點。期貨方面，外資20日賣超47.84億元，並同步加碼2,032口期貨空單，未平倉淨部位達8,623口淨多單。此外，小台指期、電子期及半導體30期貨夜盤暫時走揚21點、0.75點、1點。