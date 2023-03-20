3/20期貨市場掃描

美股

矽谷銀行（SiliconValleyBank）母公司SVBFinancialGroup聲請破產、再加上數據顯示銀行過去一周向聯準會（Fed）借出1,650億美元，再度引發投資人對銀行體質的憂慮，美國四大指數全面下挫。

道瓊工業平均指數3月17日終場下跌1.19％（384.57點）、收31,861.98點；周K線下跌0.15％。那斯達克指數下跌0.74％（86.76點）、收11,630.51點；周K線上漲4.41％。標準普爾500指數下跌1.1％（43.64點）、收3,916.64點；周K線上漲1.43％。費城半導體指數下跌0.47％（14.55點）、收3,083.52點；周K線上漲5.46％。

SVB17日宣布聲請第11章破產法保護，再次讓投資人擔憂區域銀行是否能抵擋存款外逃問題。SVB已於上周五（3月30日）遭聯邦存款保險公司（FDIC）接管。

值得注意的是，銀行向Fed大舉借款，暗示美國金融系統面臨嚴重壓力。根據16日釋出的數據，過去一周美國本土銀行向Fed借款近1,650億美元，其中1,482億美元是經由Fed現有的緊急貸款機制「貼現窗口」（discountwindow）借出，119億美元則借自Fed新設立的「銀行定期融資計畫」（BankTermFundingProgram，BTFP）。

全美大銀行近日才剛決定齊力拯救陷入困境的區域銀行FirstRepublicBank（FRC）。美國銀行（BankofAmerica）、花旗（Citigroup）、摩根大通（JPMorganChase）、富國銀行（WellsFargo）甫於3月16日宣布，將各自對FRC提供50億美元的未保險存款（uninsureddeposit）。整體而言，共有11家銀行將對FirstRepublicBank提供最多300億美元存款。

受到大銀行齊力拯救的激勵，FRC16日暫且大漲了9.98％，但17日再度因該行宣布暫停發放股利並減少放貸而崩潰32.8％、收23.03美元。FRC並且揭露，最近已向Fed貼現窗口借款；此舉經常被視為銀行財務陷入困境的訊號。

Barron`s17日報導，Keefe，Bruyette&Woods分析師ChristopherMcGratty指出，FRC資產負債表一周之內出現如此劇烈變化、令人震驚，再加上該行停發普通股票股利，暗示前景對於公司及股東皆相當不妙。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）5月原油期貨3月17日收盤下跌1.59美元或2.3％至每桶66.93美元，創下15個月來的新低，主要受到金融市場擔憂的影響；歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌1.73美元或2.3％至每桶72.97美元。上周，NYMEX原油下跌12.7％，布蘭特原油下跌11.9％，分別創下去年4月以及去年12月以來的單周最大跌幅。

路透社引述消息來源報導，石油輸出國組織及其產油盟國（OPEC+）認為油價跌至15個月新低主要是受到金融市場擔憂的影響，而不是出於供需基本面，並預期油市可以很快恢復穩定。幾位OPEC+代表指出，OPEC+將會專注於石油市場的基本面。

沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜勒阿齊茲親王（PrinceAbdulazizbinSalman）16日與俄羅斯副總理諾瓦克（AlexanderNovak）會面討論維持石油市場的穩定，並承諾維持OPEC+去年10月所做至2023年底將減產200萬桶/日的決定。AgainCapital合夥人基爾達夫（JohnKilduff）表示，消息令油價獲得一些支撐。高盛（GoldmanSachs）最新報告則認為，今年油價不會再回到每桶100美元價位。

美國能源部3月16日公布的每周天然氣庫存數據顯示，截至3月10日當周，美國天然氣庫存較前周減少580億立方英尺至1.972兆立方英尺，相比過去五年的同期平均值為減少770億立方英尺，去年同期為減少860億立方英尺，分析師的預估為減少590億立方英尺。當周美國天然氣庫存較去年同期增加35.9％，較過去五年同期平均值增加23.7％。紐約天然氣期貨16日上漲3％至每百萬英熱單位2.514美元。

截至3月10日當周，美國天然氣日均供應量較前周增加0.8％或8億立方英尺/日；天然氣產量較前周增加0.3％或3億立方英尺/日。來自加拿大的天然氣淨進口量較前周增加10.1％或4億立方英尺/日，對墨西哥的管道天然氣出口較前周持平。美國液化天然氣出口到港量與前周減少1億立方英尺/日，至131億立方英尺/日。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥與玉米期貨3月17日上漲，黃豆則是下跌。5月玉米期貨收盤上漲0.2％至每英斗6.3425美元，5月小麥上漲1.7％至每英斗7.1050美元，5月黃豆下跌1.0％至每英斗14.7650美元。上周，黃豆下跌2％，小麥與玉米上漲4.6％與2.8％，主要受到出口需求的帶動。美國出口商連續4天報告對中國大陸銷售大額玉米，累計銷售210萬噸。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）5月棉花期貨3月17日下跌1.7％至每磅77.83美分，上周下跌0.5％；5月粗糖期貨下跌0.4％至每磅20.67美分，上周下跌2.3％。

美國農業部3月16日公布3月3日至3月9日的一周出口銷售數據顯示，自去年6月起的2022/2023年度，小麥一周出口淨銷量為336,700公噸，較前周與過去4周均值分別增加26％與23％，銷售增加主要來自於菲律賓（121,900公噸）、日本（81,400公噸）與墨西哥（49,100公噸）。

小麥當周出口裝船量250,700公噸，較前周與過去4周均值分別減少34％與45％，主要出口市場為墨西哥（48,100公噸）、菲律賓（32,900公噸）、宏都拉斯（29,700公噸）與日本（25,200公噸）。2022/2023年度至今，美國小麥出口量年減2％至1,454萬噸。美國農業部預估本年度小麥出口量將年減70萬噸至2,110萬噸。

去年9月起的2022/2023年度，美國玉米出口簽約淨銷量1,236,200公噸，較前周減少13％，較過去4周均值增加28％，銷售增加主要來自於日本（499,500公噸）、哥倫比亞（209,800公噸）、墨西哥（199,100公噸）與韓國（120,000公噸）。

玉米當周出口裝船量1,164,900公噸，創下本銷售年度以來新高，較前周與過去4周均值分別增加11％與52％，主要出口市場為日本（336,100公噸）、墨西哥（260,600公噸）、哥倫比亞（181,100公噸）與中國大陸（127,800公噸）。2022/2023年度至今，美國玉米出口量年減42％至1,725萬噸。美國農業部3月報告將玉米出口量預估下調190萬噸至4,700萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨3月17日收盤上漲14.4美元或1.1％至每盎司1,338美元，創下去年4月以來的新高，因美元以及美債殖利率下跌的影響；美元指數下跌0.6％，5月白銀期貨上漲3.6％至每盎司22.462美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨上漲0.2％至每盎司978.6美元，6月鈀金期貨下跌1.7％至每盎司1,386.10美元。上周，金銀鉑鈀分別上漲5.7％、9.5％、1.7％、1.8％。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）17日黃金持有量增加6.36公噸至921.08公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量減少105.77公噸至14,287.30公噸。

德國商業銀行（Commerzbank）商品研究主管阮秋蘭（ThuLanNguyen）報告表示，過去一周以來，受到銀行危機的影響，黃金的避險需求攀升。報告認為，金價未來走勢主要取決於銀行危機的發展，及其對聯準會貨幣政策的影響。該行仍維持今年底金價目標為每盎司1,950美元不變。

聚焦科技新創企業的矽谷銀行（SiliconValleyBank）以及友善支持加密貨幣的標誌銀行（SignatureBank）上周遭美國當局強制關閉，瑞士信貸銀行（CreditSuisse）15日股價暴跌近30％至歷史新低，該行最大股東沙烏地國家銀行（SaudiNationalBank）稱由於監管限制，將不再向該行提供更多資本。

阮秋蘭報告表示，過去一周以來金價上漲與美國升息預期的轉變密切相關，鑑於美國以及瑞士當局都已經採取措施阻止銀行危機蔓延，如果此次危機能夠獲得控制，市場的擔憂將會有所緩解，美國也將持續升息以控制通膨，金價就可能回落。報告也預估聯準會在年底以前將會開始降息，因激烈升息對經濟的衝擊已經開始顯現。

芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》17日的數據顯示，3月22日聯準會維持利率不變的機率為38％，升息一碼的機率為62％；相比一周以前，市場對利率維持不變的預期為零，升息一碼與兩碼的預期則分別為60％與40％。儘管有來自銀行系統的擔憂，歐洲央行16日決議再度升息兩碼。

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