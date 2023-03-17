第一共和銀行跌逾20％ 台指期震盪小跌

儘管美股16日暫時自銀行爆雷風波泥沼中掙脫，惟市場擔憂持續，加上市場投資人對同樣爆發擠兌潮的第一共和銀行（FRC）前途仍存有疑慮，美股17日四大指數大多開低，僅費半指數開高走揚，不過，台指期夜盤9點起出現一波拉抬，目前跌點收歛至25點，暫報15,380點。

美股17日四大指數中，僅費半指數獨自開高，其餘全數開低下挫，尤其在地區性銀行股價持續走低之下，道瓊指數受此拖累重挫逾200點，5日均線得而復失，其中，FRC股價一度崩跌近23％，目前跌幅也仍高達16％左右，市場對銀行業的擔憂揮之不去。

不過，台指期夜盤在約9點左右出現一波買盤拉抬，跌點一路自逾60點收歛至僅20餘點，但與現貨之逆價差仍持續擴大。

而台灣期交所內的美股三大指數期貨也全數走跌，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別下挫170點、12點及24點；歐洲股市則是連兩個交易日反彈，英國富時100期貨上漲29點。

美國銀行圈危機連環爆，根據美國聯準會（Fed）公布的數據顯示，截至15日的一周，Fed透過貼現窗口貸出的資金衝上1,528.5億美元，約為新台幣4.67兆元，創下歷史新高，超越2008年的金融危機時期，顯示美國金融系統的脆弱。