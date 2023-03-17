美股收高 台指期早盤反彈

美股收高，銀行股反彈。對美聯儲政策轉向的預期推動科技股大漲。瑞信宣布已獲瑞士央行借款 500億瑞朗、第一共和銀行將獲得共計300億美元注資等消息，提振了市場情緒。台指期17日反彈126點，指數來到15,352點，成交口數近3萬口

美股部分，受惠11家美國大型銀行宣布向第一共和銀行注入300億美元，第一 共和銀行收紅9.98％，引領銀行股強力反彈，道瓊上漲371點、 費城半導體漲逾4％，AMD漲7.7％、NVDIA漲5.4％，支撐台期現貨表現。

群益投顧分析，台股短線已跌出布局空間，指數位置在年線附近且回補農曆年 缺口，看好下周美國FOMC不至於太鷹，逢低布局部分電子股。布局方向觀察扮演市場人氣的IC高價股，或高殖利率且有望步 入復甦階段的消費性電子產業。

凱基投顧表示，短線盤勢震盪，操作積極者，可留意財報及營利多，或是高殖利率題材發酵的相關個股，採取短價差操作，且應預設損益點進出。

另在其他期貨交易部分，富櫃200期貨盤中上漲106點，指數8,154點；臺灣永續期貨上漲60點，來到7,816點；半導體30期貨上漲80點，成交價4,165點；美國道瓊期貨上漲226點，來到32,210點。