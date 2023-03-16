3/16期貨市場掃描

美股

瑞士信貸（CreditSuisse）最大金主縮手、再次引發銀行危機隱憂，衝擊歐洲股市重挫，但市場謠傳瑞士政府將出手相助，讓美國股市尾盤跌幅收斂。

道瓊工業平均指數3月15日終場下跌0.87％（280.83點）、收31,874.57點。那斯達克指數上漲0.05％（5.9點）、收11,434.05點。標準普爾500指數下跌0.7％（27.36點）、收3,891.93點。費城半導體指數下跌1.09％（32.76點）、收2,977.39點。

路透社15日報導，瑞信第一大股東沙烏地國家銀行（SaudiNationalBank）董事長AmmarAlKhudairy受訪時表示，無法繼續買進更多瑞信股票、因為法律規定持股比例不得超過10％。Refinitiv統計顯示，沙烏地國家銀行對瑞信的持股比例已達9.88％。

消息傳來衝擊瑞信在瑞典掛牌的股票盤中崩跌超過30％，終場跌幅略為收斂至24.24％。歐洲多檔銀行股同步崩潰，法國興業銀行（SocieteGenerale）、西班牙薩瓦德爾銀行（BancodeSabadell，S.A.）、德國商業銀行（Commerzbank）分別下挫12.18％、10.49％、8.71％。

歐股收盤後，瑞士當局宣布，瑞信的資本及流動性皆符合規定，而瑞士國家銀行（SwissNationalBank）也會在必要時提供額外流動性。這帶動美股尾盤跌幅收斂。瑞信ADR終場下挫13.94％、收2.16美元。

瑞信消息撼動銀行業信心、標準普爾（S&PGlobalRatings）將FirstRepublicBank的債信評等從「A-」降至「BB+」，衝擊美國區域性銀行再度下殺、回吐前一日的反彈漲幅。FirstRepublicBank、PacWest分別大跌21.37％、12.87％。

然而，全美第8大嘉信理財集團（CharlesSchwabCorporation）逆勢勁揚5.06％、WesternAlliance更逆勢大漲8.30％。嘉信執行長WaltBettinger透露，他在14日早晨透過個人帳戶買進50,000股自家股票。

大型銀行股同步走軟。摩根大通（JPMorganChase）、高盛（GoldmanSachs）、富國銀行（WellsFargo）、花旗（Citigroup）、摩根士丹利（MorganStanley）分別下挫4.72％、3.09％、3.29％、5.44％、5.09％。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）4月原油期貨3月15日收盤下跌3.72美元或5.2％至每桶67.61美元，創下2021年12月以來的新低，因擔憂銀行業的危機擴大，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌3.76美元或4.9％至每桶73.69美元。

瑞士信貸銀行（CreditSuisse）15日股價盤中暴跌30％至歷史新低，該行最大股東沙烏地國家銀行（SaudiNationalBank）稱由於監管限制，將不再向該行提供更多資本。

石油輸出國組織（OPEC）月報表示，2023年，全球石油需求預估將年增2.3％或232萬桶/日，達到1.019億桶/日，與前月報告的預估相同。報告將今年中國大陸石油需求增長預估從年增59萬桶/日，上調至年增71萬桶/日，主要受到中國經濟重啟的帶動。不過，上周美國矽谷銀行倒閉的風暴引發擔憂，報告認為全球經濟在利率升高的環境下仍將面臨下滑的風險。

就各個季度的石油需求預估來看，報告預估今年前三季的全球石油日需求量將分別為1.0128億桶/日、1.0077億桶與1.0214億桶，較前月的預估分別上調了2萬桶、7萬桶與15萬桶；第四季的石油需求預估為1.0339億桶/日，則是較前月的預估下調了12萬桶/日。2022年全球石油需求預估則是較前月上調3萬桶/日，至9,958萬桶/日。

報告表示，2月份，OPEC一籃子油價平均為每桶81.88美元，較前月上漲0.3％。2022年全球經濟增長預估略微上調至3.2％，因去年下半年主要國家的經濟表現優於預期的影響；2023年全球經濟增長預估則維持在2.6％不變，中美歐今年的經濟增長預估分別為5.2％、1.2％與0.8％。報告指出，全球經濟仍然面臨包括通膨高漲、利率上揚以及地緣政治局勢緊張等諸多挑戰。

報告表示，2022年，OPEC以外的產油年增190萬桶/日，產量增長主要來自於美國、俄羅斯、加拿大、圭亞那、中國大陸與巴西，挪威與泰國產量則是下滑。2023年，OPEC以外的產油預估將年增140萬桶/日，產量增長主要來自於美國、巴西、挪威、加拿大、哈薩克與圭亞那，俄羅斯產油則預期將會減少，主要受到制裁的影響。報告表示，地緣政治局勢以及美國頁岩油的增產潛力將是影響今年油市供應的主要因素。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥與玉米期貨3月15日上漲，因中國需求強勁、阿根廷乾旱嚴重以及擔憂黑海穀物供應的影響；黃豆則是下跌。5月玉米期貨收盤上漲0.8％至每英斗6.2550美元，5月小麥上漲0.9％至每英斗7.0275美元，5月黃豆下跌0.3％至每英斗14.8925美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）5月棉花期貨3月15日下跌2.8％至每磅79.11美分，5月粗糖期貨下跌0.9％至每磅20.50美分。

美國伊利諾州黃豆玉米顧問公司（Soybean&CornAdvisorInc.）作物分析師、南美農業專家麥克．科爾多涅博士（MichaelCordonnier）3月14日報告表示，上周布宜諾斯艾利斯穀物交易所將阿根廷2022/23年度的黃豆產量預估下調450萬噸至2,900萬噸，主要因為嚴重乾旱的影響，羅薩里歐穀物交易所更是將阿根廷的黃豆產量預估下調750萬噸至2,700萬噸，美國農業部則是將阿根廷黃豆產量預估下調800萬噸至3,300萬噸。

根據布宜諾斯艾利斯穀物交易所的報告，截至上周，阿根廷黃豆作物長勢優良的比率僅有2％，長勢不佳的比率高達71％，其餘27％長勢普通。阿根廷黃豆產區表土濕度不足的比率高達75％，其餘25％表土濕度充足，但較前一周仍減少了1個百分點。科爾多涅博士表示，未來兩周阿根廷黃豆作物將進入關鍵生長期，但鑑於天氣仍然持續乾旱，預估阿根廷黃豆作物的單位產量有可能年減達到25％。

除了單產的嚴重下滑之外，阿根廷黃豆的棄收面積預期也將會大幅攀高。羅薩里歐穀物交易所的報告預估，今年阿根廷黃豆的棄收面積可能將達到創新高的260萬公頃，約占到阿根廷黃豆種植面積的15％-16％；這將會是去年棄收面積的3倍之多，與上一次乾旱的2017/18時期相比，棄收面積也為兩倍之多。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨3月15日收盤上漲20.4美元或1.1％至每盎司1,931.3美元，因銀行危機令黃金的避險需求攀升；美元指數上漲1.1％，5月白銀期貨下跌0.7％至每盎司21.882美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨下跌2.7％至每盎司970.3美元，6月鈀金期貨上漲4.8％至每盎司1,444.80美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）15日黃金持有量增加1.45公噸至914.72公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量減少155.81公噸至14,718.99公噸。

聲網金融（AgoraFinancial）貴金屬專家金拜倫（ByronKing）報告表示，全球自金融海嘯以來長達十多年的低利率與貨幣寬鬆，以及政府支出的野蠻生長等，都在削弱政府所發行的法定貨幣的價值，通膨則是最新的一個體現。報告指出，通膨如果不能獲得控制的話，所有的預算計劃都難以執行，因為人們會無法確信貨幣的價值。

金拜倫表示，雖然他不認為全球貨幣體系會回歸到金本位系統當中，但黃金可以提供一些穩定性以及價值，特別是在全球化的趨勢降溫，以及多極化世界格局逐漸形成的過程中，黃金將會在全球金融市場裡扮演重要的角色。多極化世界格局指的是在全球政治、經濟、軍事等方面存在著多個具有相對平衡力量的國家或地區。

近代世界格局在二戰之後出現了社會主義陣營，形成以美蘇對抗為標誌的兩極格局。而蘇聯解體之後，兩極格局崩潰，單極的美國成為世界上的超級大國，沒有哪個國家能與之抗衡。多極化目前則只是一種趨勢，並未真正形成多極化的世界格局，中國、歐盟、俄羅斯與日本都在多極化占有重要地位。

金拜倫表示，中國央行正在提高黃金儲備以增加其貨幣的信用，而大陸作為最大的黃金生產國，實際所擁有的黃金可能更多，一些大型金礦商均為國營企業。中國人民銀行公布的數據顯示，2023年2月，中國黃金儲備較前月增加80萬盎司或24.88公噸，達到創新高的6,592萬盎司或2,050.34公噸，為連續第4個月增加；累計過去4個月來，中國央行黃金儲備增加328萬盎司或102公噸。

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