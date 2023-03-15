3/15期貨市場掃描

美股

受到通膨數據大致符合預期、銀行危機蔓延疑慮緩解、市場相信聯準會（Fed）下周不會大幅升息的帶動，美國四大指數全面跳漲。

道瓊工業平均指數3月14日終場上漲1.06％（336.26點）、收32,155.40點。那斯達克指數上漲2.14％（239.31點）、收11,428.15點。標準普爾500指數上漲1.65％（63.53點）、收3,919.29點。費城半導體指數大漲3.03％（88.44點）、收3,010.15點。

美國最新公布的數據顯示，2月消費者物價指數（CPI）年增率由1月的6.4％減緩至6％，符合經濟學家原先預期；月增率也從0.5％減緩至0.4％，符合預期。排除食物及能源價格的核心CPI月增率從前月的0.4％上升至0.5％，略高於市場預期的0.4％；年增率則從5.6％略降至5.5％、符合市場預期。

CPI報告公布後，市場相信，聯邦公開市場委員會（FOMC）3月21-22日召開貨幣政策會議時，將升息一碼而非先前預估的兩碼。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，截至台北時間15日上午7時左右，聯邦基金期貨暗示Fed在3月升息一碼的機率多達79.7％，不升息的機率也有20.3％。

另一方面，美國總統拜登（JoeBiden）及全球政府都誓言不會讓銀行危機擴散，再加上財政部、Fed及聯邦存款保險公司（FederalDepositInsuranceCorporation，簡稱FDIC）出手保障遭關閉銀行的全額存款，讓市場恢復對銀行的信心。

標普500銀行指數從2020年6月以來最慘烈的單日跌幅中復原。KBW地區性銀行指數（KBWNasdaqRegionalBankingIndex）也反彈2.14％、收96.09點。

最近幾日慘崩的區域型銀行股強彈。FirstRepublicBank、WesternAlliance、PacWestBancorp分別大漲26.98％、14.36％、33.85％。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）4月原油期貨3月14日收盤下跌3.47美元或4.6％至每桶71.33美元，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌3.32美元或4.1％至每桶77.45美元，兩者均創下3個月來的新低，因擔憂經濟前景與石油需求的影響。

美國勞工部14日公布，2月份美國消費者物價指數（CPI）較前月增長0.4％，較去年同期上漲6％，均符合市場的預期。分析師指出，2月份美國通膨水平雖有所回調，但仍遠高於聯準會設定的2％長期目標。因此聯準會仍可能將穩定價格作為貨幣政策的優先考量，並在下周3月22日的貨幣政策會議上小幅升息。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（SaudiAramco）執行長納塞爾（AminNasser）表示，石油產業持續性的投資不足將會威脅全球的能源安全，特別是中國開放國境之後航空燃油的需求將大幅回升。根據國際能源署（IEA）的報告，今年全球石油需求將年增近200萬桶/日。納塞爾也指出，美國產油增長一度是穩定油價的重要力量，但美國石油業的探勘活動放緩，也將威脅到美國產油的增長潛力。

美國能源部公布的數據顯示，3月13日全美普通汽油平均零售價格為每加侖3.456美元，較前周上漲6.7美分，為連續第二周上漲，較去年同期下跌85.9美分。各地區零售汽油均價多數上漲，西岸地區的零售汽油均價最高達每加侖4.402美元，較前周上漲6.1美分，較去年同期下跌75.3美分；墨西哥灣地區的零售汽油均價最低為每加侖3.087美元，較前周上漲10.8美分，較去年同期下跌94.2美分。

上周，西德州原油期貨價格下跌3.8％。美國第四大油氣公司西方石油公司（OccidentalPetroleumCorporation）執行長霍盧布（VickiHollub）認為，原油價格維持在每桶75-80美元即可以維持石油產業的持續健康發展，也不會造成過高的零售汽油價格而增加消費者的負擔。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨3月14日全面上漲，因擔憂冬麥作物受旱，以及黃豆玉米出口增長的影響。5月玉米期貨收盤上漲1.2％至每英斗6.2075美元，5月小麥上漲1.7％至每英斗6.9625美元，5月黃豆上漲0.2％至每英斗14.9375美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）5月棉花期貨3月14日上漲0.2％至每磅81.37美分，5月粗糖期貨下跌0.6％至每磅20.68美分。

美國農業部作物報告顯示，截至3月13日，美國最大冬麥產地堪薩斯州的冬麥作物長勢優良的比率為17％，與上周持平。報告表示，冬麥作物仍受到乾旱的威脅，堪薩斯州表土濕度不足的比率較前一周的64％提高至66％。第二大冬麥產地德州冬麥作物長勢優良的比率則是較前一周的19％下滑至17％，奧克拉荷馬州冬麥作物長勢優良的比率也較前一周的39％下滑至30％。

美國農業部3月13日公布的每周出口檢定報告顯示，截至3月9日當周，美國小麥一周出口檢定量為249,017公噸，占穀物出口總量的13％；較前周減少27％，較上年同期減少19％，最大出口市場為墨西哥（41,517公噸）。自去年6月起的2022/23年度小麥累計出口量年減2％至15,903,900公噸。美國農業部3月報告預估2022/23年度小麥出口量將年減70萬噸至2,110萬噸。

截至3月9日當周，美國玉米一周出口檢定量為999,388公噸，占穀物出口總量的52％；較前周增加7％，較上年同期減少13％，主要出口市場為日本（327,180公噸）、墨西哥（231,673公噸）與哥倫比亞（152,093公噸）。自去年9月起的2022/23年度，美國玉米出口檢定量年減37％至16,318,510公噸。美國農業部3月報告將本年度玉米出口量預估較前月下調190萬噸至4,700萬噸。

金屬

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨3月14日全面上漲，因擔憂冬麥作物受旱，以及黃豆玉米出口增長的影響。5月玉米期貨收盤上漲1.2％至每英斗6.2075美元，5月小麥上漲1.7％至每英斗6.9625美元，5月黃豆上漲0.2％至每英斗14.9375美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）5月棉花期貨3月14日上漲0.2％至每磅81.37美分，5月粗糖期貨下跌0.6％至每磅20.68美分。

美國農業部作物報告顯示，截至3月13日，美國最大冬麥產地堪薩斯州的冬麥作物長勢優良的比率為17％，與上周持平。報告表示，冬麥作物仍受到乾旱的威脅，堪薩斯州表土濕度不足的比率較前一周的64％提高至66％。第二大冬麥產地德州冬麥作物長勢優良的比率則是較前一周的19％下滑至17％，奧克拉荷馬州冬麥作物長勢優良的比率也較前一周的39％下滑至30％。

美國農業部3月13日公布的每周出口檢定報告顯示，截至3月9日當周，美國小麥一周出口檢定量為249,017公噸，占穀物出口總量的13％；較前周減少27％，較上年同期減少19％，最大出口市場為墨西哥（41,517公噸）。自去年6月起的2022/23年度小麥累計出口量年減2％至15,903,900公噸。美國農業部3月報告預估2022/23年度小麥出口量將年減70萬噸至2,110萬噸。

截至3月9日當周，美國玉米一周出口檢定量為999,388公噸，占穀物出口總量的52％；較前周增加7％，較上年同期減少13％，主要出口市場為日本（327,180公噸）、墨西哥（231,673公噸）與哥倫比亞（152,093公噸）。自去年9月起的2022/23年度，美國玉米出口檢定量年減37％至16,318,510公噸。美國農業部3月報告將本年度玉米出口量預估較前月下調190萬噸至4,700萬噸。

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