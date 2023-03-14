3/14期貨市場掃描

美股

矽谷銀行（SiliconValleyBank）母公司SVBFinancial、加密銀行SignatureBank突然倒地所引發的危機蔓延疑慮，並未因美國金融主管機關全額保障儲戶存款獲得緩解，銀行類股成為重災區，但人們期待聯準會（Fed）可能因而緩下升息腳步，卻帶動那斯達克指數逆勢走揚。

道瓊工業平均指數3月13日終場下跌0.28％（90.5點）、收31,819.14點，創2022年10月24日以來收盤新低。那斯達克指數上漲0.45％（49.96點）、收11,188.84點。標準普爾500指數下跌0.15％（5.83點）、收3,855.76點，創1月5日以來收盤新低。費城半導體指數下跌0.09％（2.22點）、收2,921.71點，創2月22日以來收盤新低。

SVB在現增募資失敗後，上周五（10日）突然遭加州金融保護和創新部（CaliforniaDepartmentofFinancialProtectionandInnovation）關閉，並指定由聯邦存款保險公司（FederalDepositInsuranceCorporation，簡稱FDIC）接管。

根據美國財政部、Fed及FDIC周日緊急發布的聯合聲明，矽谷銀行所有儲戶本周一起皆可取回資金。SignatureBank也因爆發擠兌而於周日遭當局關閉，但儲戶存款獲得全額保障。

Fed並宣布創立全新的「銀行定期融資計畫」（BankTermFundingProgram，簡稱BTFP）、目標是保護儲戶的存款。這項機制將為銀行、儲蓄貸款協會（savingassociations）、信用合作社等機構提供最多一年的貸款。另外，Fed也會放寬貼現窗口（discountwindow）的條件，將使用跟BTFP相同的條款。

SVB、SignatureBank皆已暫停交易。那斯達克交易所表示，直到交易所完全釐清所有資訊之前，這兩檔個股都不會交易。

其他區域性銀行因倒閉疑慮甚囂塵上而崩跌。FirstRepublicBank雖獲得新一輪注資、卻無法緩解投資人疑慮，股價重挫61.83％、收31.21美元。PacWestBancorp同步崩跌21.05％、收9.75美元。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）4月原油期貨3月13日收盤下跌1.88美元或2.5％至每桶74.80美元，因投資人擔憂銀行倒閉可能醞釀出新的金融危機，進而衝擊經濟與需求的影響；歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌2.01美元或2.4％至每桶80.77美元。

銀行股持續下跌令投資人擔憂會爆發新的金融危機，盈透證券（InteractiveBrokers）首席策略師索斯尼克（SteveSosnick）表示，聯邦存款保險公司（FDIC）確保存款的行動消除了儲蓄銀行被存款戶擠兌的危險，但在股市上看到的是銀行股正被投資者擠兌。媒體報導，為地區銀行提供貸款的重要貸款方聯邦住房貸款銀行（FHLB）尋求通過發售短期債券募資約640億美元，因為矽谷銀行倒閉後，更多地區銀行可能都需要FHLB的資金支持。

全球第三大油田服務公司貝克休斯（BakerHughesInc.）報告表示，截至3月10日，美國石油與天然氣探勘井數量較前周減少3座至746座。其中，主要用於頁岩油氣開採的水平探勘井數量較前週增加2座至692座。探勘活動的增減會反映未來的石油產量，通常有3～6個月的落差，貝克休斯統計的探勘井是指為開發以及探勘新油氣儲藏所設的鑽井（鑽機）數量。

貝克休斯的數據顯示，截至3月10日，美國石油探勘井數量較前周減少2座至590座，為連續第4周減少；天然氣探勘井數量較前周減少1座至153座。與去年同期相比，美國石油探勘井數量增加63座，天然氣探勘井數量增加18座，水平探勘井數量增加85座。美國能源部數據顯示，截至3月3日當周，美國原油日均產量較前周減少10萬桶至1,230萬桶，脫離近3年來的新高水平。

在美國最大產油州德州，油氣探勘井數量較前周持平為366座，緊鄰德州上方的奧克拉荷馬州油氣探勘井數量較前周持平為61座，新墨西哥州油氣探勘井數量較前周減少3座至103座，路易斯安那州油氣探勘井數量較前周減少3座至59座，北達科他州油氣探勘井數量較前周持平為41座。最大頁岩油產地、盤據西德州與新墨西哥州東南部的二疊紀盆地石油探勘井數量較前周減少6座至343座。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥期貨3月13日上漲，俄羅斯提議黑海穀物協議延長60天，而非原本的120天；玉米與黃豆則是下跌。5月玉米期貨收盤下跌0.6％至每英斗6.1350美元，5月黃豆下跌1.1％至每英斗14.9125美元，5月小麥上漲0.8％至每英斗6.8450美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）5月棉花期貨3月13日上漲3.8％至每磅81.18美分，5月粗糖期貨下跌1.7％至每磅20.80美分。

土耳其國防部長阿卡爾（HulusiAkar）3月12日表示，他認為俄烏兩國的黑海穀物出口協議有望延長。該協議在聯合國與土耳其的協調下於去年7月達成，並於去年11月繼續延長120天，將於本周3月18日到期。周一（13日）俄羅斯代表團與聯合國高級貿易官員格林斯潘（RebecaGrynspan）將就下一輪延長協議進行會談。

美國統計局公布的數據顯示，2023年1月，美國黃豆出口量856萬噸，較過去5年的同期平均值高出近40％；其中，對中國大陸的黃豆出口量達到570萬噸，更是創下史上同期新高。2月份，美國對中國大陸的黃豆出口量預期仍將維持強勁，總體的黃豆出口量也預估將較過去5年的同期平均值高出約30％。中國海關的數據顯示，2023年1-2月，大陸黃豆進口量年增16％至1,617萬噸，創下歷來的同期新高。

美國1月份玉米出口量320萬噸，則是創下3年以來新低，較過去5年的同期平均值減少約30％。根據初步的數據，美國2月份玉米出口量可能將創下10年以來的同期新低。自去年9月起的2022/23年度前5個月，美國黃豆與玉米的總出口量較過去5年的同期平均值略減，但除中國以外的出口量則是創下10年以來同期新低為2,260萬噸；其中對日本的玉米出口量年減56％，對哥倫比亞的玉米出口量年減89％。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨3月13日收盤上漲49.3美元或2.6％至每盎司1,916.5美元，因銀行倒閉刺激黃金的避險需求，美元指數下跌1％，美債殖利率也持續下挫的影響；5月白銀期貨上漲6.9％至每盎司21.923美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨上漲4.4％至每盎司1,004.9美元，6月鈀金期貨上漲8.4％至每盎司1,476.70美元。

媒體報導，為美國地區銀行提供貸款的重要貸款方聯邦住房貸款銀行（FHLB）尋求通過發售短期債券募資約640億美元，因為矽谷銀行倒閉後，更多地區銀行可能都需要FHLB的資金支持。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）13日黃金持有量減少1.73公噸至901.42公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量持平為14,894.81公噸。

丹麥盛寶銀行（SaxoBank）商品策略主管漢森（OleHansen）表示，矽谷銀行倒閉可能成為美國利率政策的轉捩點，在當前環境下，聯準會可能難以再將利率繼續提高至6％，而美國十年公債以及兩年公債的殖利率重挫，則是反映市場對利率的預期已經觸頂，此也將會支撐金價。

為矽谷科技新創商提供融資的矽谷銀行（SiliconValleyBank）爆出財務問題後，短短48小時即遭當局強制關閉，成為2008年金融海嘯以來規模最大的銀行破產事件。加州金融保護和創新部10日宣布關閉矽谷銀行、將其資產交由美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管。

班諾克本全球外匯公司（BannockburnGlobalForex）執行董事錢德勒（MarcChandler）表示，在矽谷銀行的破產風暴之後，市場預期聯準會的利率政策將不會太過激進，這有機會令金價推升至每盎司1,900美元的價位。芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》3月10日的數據顯示，市場對本月升息兩碼的預期從68.3％降至39.5％。

錢德勒表示，週二美國將公布的消費者物價指數（CPI）仍然會是貴金屬市場的一項重大變數，如果通膨數據高於預期的話，金價可能將會承壓；不過，對於系統性風險的擔憂仍將提振黃金的避險需求。

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