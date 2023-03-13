矽谷銀行倒閉風暴未平 台指期夜盤大跌逾120點

美股13日起進入夏令時間，受矽谷銀行倒閉壓力打擊，儘管市場預期美國聯準會（Fed）升息步調將放緩，惟投資人仍憂美國銀行業「地雷」恐連環爆，美股空頭壓力持續壟罩。

不過，美股三大指數13日全數低開後集體拉升，重回平盤附近震盪，惟費半指數仍持續走跌，使台指期夜盤表現相對疲弱，依舊重挫123點，暫報15,396點，擴大與現貨的逆價差。

台灣期交所內的美股三大指數期貨也全數下跌，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別回檔299點、54.75點與161點。

矽谷銀行、Signature Bank相繼宣布倒閉，美國金融業迎來2008年金融危機來最大倒閉事件，美國財政部、Fed發表聯合聲明，宣布對矽谷銀行倒閉事件採取行動，且Fed 13日也將召開臨時理事會閉門會議。

儘管監管機關緊急祭出救援措施，市場對區域型銀行仍欠缺信心，舊金山第一共和銀行股價13日重挫近七成，美股銀行股均蒙塵；不過，矽谷銀行危機恐蔓延至整體金融系統的擔憂升溫，也讓市場原先對Fed本月恐升息2碼的的預期大幅降低。

此外，台北時間14日晚間，美國也將公布2月消費者物價指數（CPI），市場持續觀望攸關升息動向的關鍵經濟數據，而本周也還有2月零售銷售報告及生產者物價指數（PPI）數據，都是投資人關注重點。