3/13期貨市場掃描

美股

為矽谷科技新創商提供融資的矽谷銀行（SiliconValleyBank）母公司SVBFinancialGroup爆出財務問題後，短短48小時即遭當局強制關閉，成為2008年金融海嘯以來規模最大的銀行破產事件，投資人紛紛跳船求生，美國四大指數應聲走軟。投資人也努力爬梳訊號雜陳的2月非農就業報告。

道瓊工業平均指數3月10日終場下跌1.07％（345.22點）、收31,909.64點，創2022年10月26日以來收盤新低，收在5~200日所有移動平均線之下；周K線下挫4.44％。那斯達克指數下跌1.76％（199.47點）、收11,138.89點，創1月19日以來收盤新低；周K線下挫4.71％。標準普爾500指數下跌1.45％（56.73點）、收3,861.59點，創1月5日以來收盤新低，收在5~200日所有移動平均線之下；周K線下挫4.55％。費城半導體指數下跌1.89％（56.28點）、收2,923.93點，創2月22日以來收盤新低；周K線下挫3.59％。

加州金融保護和創新部（CaliforniaDepartmentofFinancialProtectionandInnovation）10日決定強制關閉矽谷銀行以保護儲戶存款，並指定由聯邦存款保險公司（FederalDepositInsuranceCorporation，簡稱FDIC）接管。FDIC為受保銀行存款提供的標準保險，每個帳戶只提供最高25萬美元的擔保，受保儲戶最晚周一（3月13日）早晨以前可領回存款。

另外，保額外存款人（uninsureddepositors）可為帳戶餘額取得破產財產管理人出具的借款證明（receivershipcertificates），FDIC將在未來一周內提前發放股息（advanceddividend）給保額外存款人，也可能在出售SVB資產後額外配息。

也就是說，儲蓄金額超過25萬美元的儲戶能否悉數拿回存款，端賴FDIC出售SVB資產後拿回的資金多寡、或是否有另一家銀行願意接手SVB剩餘資產而定。科技界擔憂，這個過程中，部分業者恐怕無法順利支付員工薪水。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）4月原油期貨3月10日收盤上漲0.96美元或1.3％至每桶76.68美元，因美國就業強勁但通膨壓力減緩有助需求前景的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲1.19美元或1.5％至每桶82.78美元。上周，NYMEX原油下跌3.8％，布蘭特原油下跌3.6％。

美國2月份非農就業增加31.1萬人，高於預期的增加20.5萬人；失業率由3.4％攀升至3.6％，平均時薪月增0.2％、年增4.6％則是雙雙低於預期。加拿大帝國商業銀行資本市場經濟學家賈奇（KatherineJudge）表示，就業報告總體中性，本月升息幅度還需取決於將要公布的通膨數據。就業報告公布後，市場對本月升息兩碼的預期從68.3％降至39.5％。

美國頁岩油生產商先鋒自然資源公司（PioneerNaturalResources）執行長薛菲爾德（ScottSheffield）在德州休斯頓舉辦的年度能源會議CERAWeek上表示，美國石油產量已經不再具有大幅增長的潛力，即使美國原油產量能夠回到疫情前平均日產1,300萬桶的紀錄水平，也將會是一個緩慢而漫長的過程，可能要花費2-3年的時間。這意味油價將維持在現有水平或重新走高，他預期今年夏天原油價格將回到每桶90美元的水平。

美國第四大油氣公司西方石油公司（OccidentalPetroleumCorporation）執行長霍盧布（VickiHollub）則是認為，原油價格維持在每桶75-80美元即可以維持石油產業的持續健康發展，也不會造成過高的零售汽油價格而增加消費者的負擔。美國能源部預估今年零售汽油均價為每加侖3.57美元，較去年均價每加侖3.97美元回落。美國能源部也預估今年美國原油日均產量將達到創新高的1,240萬桶，略超過2019年1,230萬桶/日的紀錄高點。

美國能源部3月9日公布的每周天然氣庫存數據顯示，截至3月3日當周，美國天然氣庫存較前周減少840億立方英尺至2.03兆立方英尺，相比過去五年的同期平均值為減少1,010億立方英尺，去年同期為減少1,260億立方英尺，分析師的預估為減少850億立方英尺。當周美國天然氣庫存較去年同期增加32％，較過去五年同期平均值增加21％。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥與玉米期貨3月10日上漲，因美元回落有助於提振美國農產品的出口競爭力；黃豆則是下跌。5月玉米期貨收盤上漲0.9％至每英斗6.1725美元，5月小麥上漲2％至每英斗6.7925美元，5月黃豆下跌0.3％至每英斗15.07美元。上周，黃豆、小麥、玉米分別下跌0.8％、4.2％、3.5％。

國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）5月棉花期貨3月10日下跌4.9％至每磅78.18美分，上周下跌7.1％；5月粗糖期貨上漲0.1％至每磅21.16美分，上周上漲1.2％。

西農業部3月9日發布月報表示，2022/23年度，巴西穀物產量預估將達到3.1億噸，其中黃豆占總產量的近半數比重，巴西黃豆產量預估將年增20.6％至1.514億噸，因種植面積增加以及單產恢復的影響。巴西首播玉米產量預估將年增6.9％至2,676萬噸，黃豆收成之後播種的二茬玉米產量則預估將年增11.3％至9,560萬噸。

巴西農業部預估本年度巴西玉米出口量為4,800萬噸，低於美國農業部月報所預估的5,000萬噸。2月份，巴西玉米出口量228萬噸，創2016年以來的同期新高，主要得益於對中國出口增長的影響。美國農業部預估本年度巴西玉米產量為1.25億噸，巴西黃豆產量預估則為1.53億噸，黃豆出口量預估較前月上調70萬噸至9,270萬噸。

美國農業部3月9日公布2月24日至3月2日的一周出口銷售數據顯示，自去年6月起的2022/2023年度，小麥一周出口淨銷量為266,700公噸，較前周減少6％，較過去4周均值增加11％，銷售增加主要來自於中國大陸（137,000公噸）、韓國（87,000公噸）與菲律賓（77,300公噸）。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨3月10日收盤上漲32.6美元或1.8％至每盎司1,867.2美元，美元指數下跌0.6％，5月白銀期貨上漲1.7％至每盎司20.506美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨上漲1.4％至每盎司962.2美元，6月鈀金期貨下跌0.9％至每盎司1,362.30美元。上周，金價上漲0.7％，銀鉑鈀下跌3.5％、1.8％、6％。

美國2月份非農就業增加31.1萬人，高於預期的增加20.5萬人；失業率由3.4％攀升至3.6％，平均時薪月增0.2％、年增4.6％則是雙雙低於預期。加拿大帝國商業銀行資本市場經濟學家賈奇（KatherineJudge）表示，就業報告總體中性，本月升息幅度還需取決於將要公布的通膨數據。就業報告公布後，市場對本月升息兩碼的預期從68.3％降至39.5％。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）10日黃金持有量減少3.47公噸至903.15公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量持平為14,894.81公噸。

英國獨立投行李伯倫資本公司（LiberumCapitalLtd.）分析師普萊斯（TomPrice）報告表示，金價過去3年來的波動相當理性，基本可以歸因於疫情、戰爭、通膨與利率等因素，高低區間則分別介於每盎司1,500-2,050美元之間。報告預估，2023年的平均金價將為每盎司1,690美元，1-4季的平均金價預估則分別為每盎司1,795美元、1,710美元、1,630美元與1,630美元。

報告表示，基於聯準會貨幣政策立場可能仍然較為鷹派，以及美國經濟可望溫和增長並避開衰退的預期，未來2-3年金價的前景都較為不利。報告預估2024年平均金價將下滑至每盎司1,600美元。倫敦金銀市場協會（LBMA）的年度調查報告顯示，受訪分析師對今年金價表現持審慎樂觀的態度，分析師平均預估2023年的平均金價將為每盎司1,860美元，相比2022年的平均金價為每盎司1,800美元。

普萊斯報告表示，自2020年以來，金價兩度因為避險需求而大幅上漲，分別是2020年的全球疫情，以及2022年的俄烏戰爭爆發；而去年金價在第一季之後開始滑落，則主要是由於聯準會持續升息的影響。今年聯準會的政策動向也持續影響金價，年初升息可望放緩的樂觀預期推升金價上漲，但聯準會重申鷹派立場則又令金價承壓。

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