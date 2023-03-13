SVB風波蔓延 台指期暫時有撐

美國矽谷銀行（SVB）上周突然宣告倒閉，由美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管，這是自2008年全球金融危機以來美國最大宗的銀行破產案，直接影響市場對於聯準會（Fed）未來升息路徑的預測，台股早盤一度下挫176點，隨後向上拉抬至平盤之上；台指期則小漲21點，暫報15,502點。

聯準會13日宣布新的銀行定期融資計劃，提供最高250億美元的緊急貸款支持，以避免SVB的擠兌風潮擴散。原先市場對於Fed3月加息2碼的討論如今已煙消雲散，更多對聯準會喊話暫停升息及降息的呼聲出現，據Fedwatch工具顯示，3月升息1碼的機率重回到九成以上水準，且終端利率預期也出現暴跌，終端利率可望停留在5～5.25％。

雖然在Fed、美國財政部宣布進場救市後，美股主要指數期貨信心回升，台灣期交所內的美股三大指數期貨13日全數走高，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨依序上漲250點、21.75點與64點，但全球持續關注美國政府如何處理這場2008年來金融業的最大危機；至於英國富時100指數期貨則有32點跌點，暫以7,738點作收。

台股方面，大盤儘管受到國際利空干擾，在突破後再度拉回，但在內資持續作多下，指數下檔依舊有撐，本周台積電及大立光都將除息外，美國消費者物價指數（CPI）數據公布，多項不確定因素仍待發酵，法人預料大盤維持區間震盪機會偏高。

櫃買指數13日同樣下探低點後再度拉升，出現長下影線，底部有守，目前持續在月線附近進行多空攻防。櫃買指數期貨及富櫃200指數期貨13日早盤分別下跌1.85點、32點外，台灣永續期貨、台灣生技期貨也有32點、38點跌點，至於半導體30期貨與航運期貨則各自上漲16點、1.05點。