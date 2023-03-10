3/10期貨市場掃描

美股

受到銀行類股慘崩、投資人擔憂即將在本周五（3月10日）公布的非農就業報告恐迫使聯準會（Fed）積極升息影響，美國四大指數全面下挫，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數雙雙跌破200日移動平均線。

道瓊工業平均指數3月9日終場下跌1.66％（543.54點）、收32,254.86點，創2022年11月3日以來收盤新低，收在200日移動平均線以下（32,392.2點）。那斯達克指數下跌2.05％（237.65點）、收11,338.35點，創1月25日以來收盤新低。標準普爾500指數下跌1.85％（73.69點）、收3,918.32點，創1月19日以來收盤新低，收在200日移動平均線以下（3,939.09點）。費城半導體指數下跌2.01％（61.18點）、收2,980.21點。

美國大型商業銀行矽谷銀行（SiliconValleyBank）母公司SVBFinancialGroup宣布現金增資計畫（包括發行普通股票、可轉換優先股），以募集22.5億美元資金來抵銷拋售債券投資組合所引發的損失。SVB將手中210億美元的債券投資組合跳樓大拍賣，虧損金額達18億美元。SVB主要為創投機構支援的科技新創商提供融資。

SVB受到股權將遭稀釋、債券投資引發疑慮衝擊，股價跳空慘崩60.41％、收106.04美元。

美國四大銀行巨擘也因手上的債券投資組合引起擔憂而同步大跌。摩根大通（JPMorganChase&Co.）、美國銀行（BankofAmerica）、富國銀行（WellsFargo）、花旗（Citigroup）分別重挫5.41％、6.20％、6.18％、4.10％。CNBC統計顯示，四大銀行市值一天之內蒸發了560億美元之多。

不只如此，加密貨幣銀行資本公司SilvergateCapital（交易代號為SI）宣布將逐步關閉營運、清算加密貨幣銀行SilvergateBank，股價應聲崩潰42.16％、收盤剩下2.84美元，也對整個幣圈及銀行造成打擊。加密貨幣產業有兩大主要銀行，除了Silvergate外，另一家SignatureBank也同步大跌12.18％、收90.76美元。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）4月原油期貨3月9日收盤下跌0.94美元或1.2％至每桶75.72美元，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌1.07美元或1.3％至每桶81.59美元，創下兩周以來的新低。

投資顧問公司AgainCapitalLLC合夥人基爾達夫（JohnKilduff）表示，市場逐漸擔心聯準會可能過度升息而導致經濟衰退，這將衝擊石油的需求。外匯經紀商萬達公司（OANDA）資深市場分析師莫亞（EdwardMoya）表示，經濟增長放緩將會持續對油價造成壓力。

美國能源部3月8日公布，截至3月3日，美國商業原油庫存較前周所創的近兩年新高減少170萬桶至4.785億桶，汽油庫存減少110萬桶至2.381億桶，蒸餾油庫存增加10萬桶至1.223億桶。美國上周原油庫存較過去5年同期平均值高出7％，汽油與蒸餾油庫存則分別低於過去5年同期平均值3％與7％。

3月3日當周，美國煉油廠日均原油加工量較前周減少1.2萬桶至1,500萬桶，煉油廠產能利用率較前周的85.8％增加至86.0％。汽油日均產量較前周的970萬桶減少至960萬桶，蒸餾油日均產量較前周的460萬桶減少至450萬桶。

當周美國原油日均進口量較前周增加6.3萬桶至630萬桶，過去4周的原油日均進口量為630萬桶，較去年同期增加1.4％。汽油日均進口量較前周的67.2萬桶減少至44.6萬桶，蒸餾油日均進口量較前周的19.7萬桶減少至14.1萬桶。汽油日均需求較前周的911萬桶減少至856萬桶，相比去年同期為896萬桶。

作為需求的指標，過去4周，美國日均油品供應量為1,970萬桶，較去年同期減少8.4％；其中，汽油日均供應量年減0.2％至870萬桶，蒸餾油日均供應量年減14.6％至380萬桶，航空煤油日均供應量年增2.1％至148.2萬桶。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨3月9日全面下跌，因出口疲弱以及生產前景改善的影響，小麥續創18個月來的新低。5月玉米期貨收盤下跌2.2％至每英斗6.1150美元，5月小麥下跌3.2％至每英斗6.6575美元，5月黃豆下跌0.5％至每英斗15.1075美元。

美國國家氣象預測中心9日報告表示，容易造成北美地區乾旱的反聖嬰現象已經結束，而今年夏天可能會迎來容易為北美地區帶來降雨的聖嬰現象，有助於作物的生產前景。

美國農業部3月8日發布供需月報表示，2022/23年度，美國小麥期末庫存預估與前月報告相同為5.68億英斗，但低於分析師平均預估的5.73億英斗。美國黃豆期末庫存預估較前月下調1,500萬英斗至2.1億英斗，低於分析師平均預估的2.2億英斗。美國玉米期末庫存預估則是較前月上調7,500萬英斗至13.42億英斗，高於分析師平均預估的13.05億英斗，因玉米出口預估下調7,500萬英斗的影響。

TotalFarmMarketing資深市場顧問布洛姆（NaomiBlohm）表示，美國農業部月報基本上能夠符合市場的預期，特別是對嚴重受旱的阿根廷黃豆與玉米產量預估做了大幅度的下調，更加接近其他專業分析機構的最新預測數據，南美作物情勢仍然會是近期市場的關注焦點，下一個重要的美國農業部報告則是3月底將公布的種植意向調查報告。

克魯斯商品諮詢公司（KluisCommodityAdvisors）總裁克魯斯（AlKluis）表示，美國玉米的期末庫存預估上調可能會對玉米價格造成壓力，反觀黃豆期末庫存預估下調並且低於分析師的預估則可能對黃豆價格構成支撐。本月報告對阿根廷作物產量預估的大幅下調有些出乎市場的意料，但鑑於阿根廷的乾旱情勢仍非常嚴重，預期下個月報告可能還會對阿根廷作物的產量預估做出下調。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨3月9日收盤上漲16美元或0.9％至每盎司1,834.6美元，因美元、美股以及美債殖利率下滑提振黃金的避險吸引力；美元指數下跌0.4％，5月白銀期貨上漲0.1％至每盎司20.165美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨上漲0.9％至每盎司949.3美元，6月鈀金期貨上漲0.9％至每盎司1,374.70美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）9日黃金持有量持平為906.62公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量增加37.17公噸至14,894.81公噸。

世界鉑金投資協會（WorldPlatinumInvestmentCouncil，WPIC）3月8日報告表示，在經歷連續兩年的供給過剩之後，2023年，全球鉑金市場預估將有55.6萬盎司的供給缺口，相比2022年的供給過剩77.6萬盎司出現超過130萬盎司的差距，主要因為礦產以及回收供應量預期將僅年增3％或20.1萬盎司，需求則預期將強勁增長24％或153.4萬盎司的影響。

報告表示，2022年第四季，全球鉑金供應量年減18％至173.9萬盎司，主要因為電力短缺導致南非鉑金礦產量減少的影響。2022全年，全球鉑金礦產量年減11％至554.5萬盎司，回收供應量也年減17％至168.2萬盎司，鉑金總供應量年減12％至722.7萬盎司。去年第四季全球鉑金需求量年減5％至163.4萬盎司，全年鉑金需求量年減9％至645.1萬盎司。

報告表示，2022年，汽車市場的鉑金需求年增12％或31.1萬盎司至295.7萬盎司，因重型車輛的生產增長，以及汽車觸媒轉化器以相對廉價的鉑金替代鈀金效應的影響。2022年，鉑金首飾需求年減3％或5.9萬盎司至189.4萬盎司。工業需求年減11％或28.8萬盎司至224.3萬盎司，投資需求也減少了64.3萬盎司。

2023年，鉑金的生產與供應仍然受到限制，因兩大生產國當中南非仍將繼續受到電力短缺問題的影響，而俄羅斯則因為制裁使得生產商的營運面臨諸多挑戰。汽車市場上鉑金對鈀金的替代效應仍將持續發揮影響力並帶動鉑金的需求增長，這抵消了電動車日益增長所帶來的衝擊，以及在晶片短缺之後汽車生產恢復仍然較慢的影響。2023年，全球鉑金需求預估將年增24％或153.4萬盎司至798.5萬盎司。

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