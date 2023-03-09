微型那斯達克期 逢回偏多布局

美國聯準會（Fed）再度公開控制市場通膨預期，主席鮑爾釋出鷹派言論，暗示3月可能升息2碼（50個基點）。

而CME FedWatch也顯示，今年3月底會議利率上調至5％～5.25％的機率超過75％，債券市場對於緊縮的預期再度升溫，推升美元指數站上105關卡，躍升至2月底以來的平台上緣，壓抑他國貨幣表現。

兩年期美債殖利率同樣突破前高，十年債則是因著上半年通膨有望趨緩的預期下表現較為震盪。

長短債殖利率再度分歧的情況下，美國2～10年公債利差擴大幅度依舊嚴重，不排除加深市場恐慌情緒。

美元指數走強影響下，間接削弱美國股市多頭動能。不過，鮑爾也表示，未來的非農就業及CPI（消費者物價指數）數據走向，將驅動聯準會政策，而我們依舊認為，目前美國實際租金已轉向下滑，加上2022年上半年通膨基期相對偏高，今年第一季、第二季的CPI細項的租金年增率下滑，是高機率發生的事件。

若租金如期下滑，目前高漲的美元指數與美債殖利率將受壓抑，股市將迎來新一波的上漲動能。

不過，由於目前市場短期內的緊縮預期是既定事實，美股走向的不確定性較高，因此，建議投資人可在近期美股出現下殺，回測重要均線的時機，逢回少量偏多布局近期相對強勢的微型那斯達克期貨。

待美國就業及通膨數據公布之後，若市場的升息預期如期下降，可再進行分批加碼操作，參與美股的短波段行情。（統一期貨提供，方歆婷整理）