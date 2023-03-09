期交所 赴美參加FIA年會

臺灣期貨交易所由董事長吳自心親自領軍，赴美國佛州波卡雷登（Boca Raton）參加2023年3月14日至16日美國期貨業協會（Futures Industry Association, FIA）年會，行程滿檔，與多家國際合作夥伴高層展開雙邊會談。

包括芝加哥商業交易所（CME）、那斯達克交易所（Nasdaq）、洲際交易所（ICE）、芝加哥選擇權交易所（CBOE）及富時羅素指數公司（FTSE Russell）等，另亦與多家外資機構及國際資訊廠商會晤，行銷我國市場。

FIA年會為期貨業界盛事，本次係暌違三年後重返實體年會，全球主要金融主管機關、衍生性商品交易所、期貨商、資訊廠商及新聞媒體均共襄盛舉，與會國家超過30多家，代表超過1,000名。

期交所亦積極參與會議汲取當前最熱門議題，如衍生性商品產業及數位資產未來發展、價格波動管理、氣候風險對大宗商品影響等，同時與交易所展開多面向對談，從交易所間人員教育訓練合作到商品開發合作，再到市場管理經驗分享，包括：國外交易所旗艦指數授權、碳權商品發展、虛擬貨幣管理及波動率指數（VIX）開發等。

此外，針對具潛力美系外資，宣傳我國市場特色及發展商機，以吸引其參與我國市場。

期交所近年來在國際合作成果斐然，國際商品表現更為突出，本次FIA Boca年會乃是今年吳自心董事長領軍的首站，可望為未來進一步國際合作及外資推廣，打響第一炮，並為臺灣期貨市場國際版圖再創新頁。