鮑爾將赴國會作證 台指期夜盤走高

市場持續關注本周的美國勞動力市場報告，以及美國聯準會（Fed）主席鮑爾的國會證詞陳述，以獲取更多未來升息路徑的線索，美股主要指數期貨6日在現貨開盤前夕小幅走高，台指期夜盤續漲22點，暫報15,794點。

大陸兩會結束，政府工作報告定調今年國內生產毛額（GDP）成長目標約5％，低於市場先前預期，且創20年來低點，部分大宗商品價格受到影響；另一方面，美國本周將公布2月非農就業報告，作為Fed在3月底利率決策會議前的最後一份就業報告，法人預期將新增20萬個就業崗位，失業率則維持在3.4％。

台灣期交所內的美股三大指數期貨6日在現貨開盤前夕漲跌互見，道瓊指數期貨小跌2點，標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨分別上漲8.25點、29點；至於英國富時100指數期貨則有38點跌點，暫以7,900點作收。

台股方面，大盤受惠美國10年期公債殖利率跌破4％，股后大立光6日亮燈漲停，率領電子權值股全面復活，台灣50成分股僅4檔收於盤下，加權指數不僅突破2月以來的盤整區間上緣，更創去年6月中旬以來新高，終場上漲155點，以15,763點作收。

期貨方面，外資6日買超84.54億元，並同步加碼1,979口期貨空單，未平倉淨部位達1.25萬口淨多單。此外，小台指期、電子期及半導體30期貨夜盤依序走揚25點、0.75點、11點。